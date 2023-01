Πολιτική

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Κόντρα Κεραμέως - Φίλη

Οι δηλώσεις της υπουργού Παιδείας για το τρίτο στάδιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προκάλεσαν την αντίδραση του Νίκου Φίλη.



Το τρίτο στάδιο αξιολόγησης θα ξεκινήσει άμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα που αφορά 170.000 δασκάλους και καθηγητές, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Παιδείας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, σημείωσε ότι πρόκειται για το τρίτο στάδιο της αξιολόγησης, καθώς το πρώτο αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, το δεύτερο τη σχολική κοινότητα και το τρίτο την ατομική αξιολόγηση περίπου 170.000 εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται για το γνωστικό και παιδαγωγικό τους αντικείμενο, από τον διευθυντή του σχολείου, τον σύμβουλο της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και τον σύμβουλο ειδικότητας.

Η υπουργός Παιδείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως την Παρασκευή στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιάσει πρόσθετα μέτρα που περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο και αφορούν μέτρα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Η κ. Κεραμέως είπε ότι θα δημιουργηθεί πλατφόρμα που θα επιτρέπει ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά βίας είτε αφορά τους ίδιους τους μαθητές είτε άλλους.

Αναφέρθηκε επίσης στον ψηφιακό κόμβο που θα δημιουργηθεί και μέσω του οποίου οι γονείς θα έχουν άμεση ενημέρωση οι γονείς για τη φοίτηση των παιδιών τους, όπως πχ. για τις απουσίες και την πώς πηγαίνουν στα μαθήματά τους.

Φίλης: Δούρειος ίππος για μείωση εισοδήματος και απολύσεις εκπαιδευτικών η τιμωρητική αξιολόγηση

«Όσο πάσχιζε τόσο καιρό να πείσει τους εκπαιδευτικούς για το δήθεν "μη τιμωρητικό" χαρακτήρα της αξιολόγησης η υπουργός Παιδείας, γκρέμισε στη χθεσινή του συνέντευξη ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Φίλης.

«Τι ισχυρίζεται η υπουργός; Ότι η αξιολόγηση θα έχει ως αποτέλεσμα παραπάνω μόρια για την εξέλιξη του "καλού" εκπαιδευτικού και επιπλέον επιμόρφωση για τον "κακό". Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης; Ότι στο δημόσιο τομέα, δηλαδή και στην εκπαίδευση, η αξιολόγηση θα συνδεθεί με αυξήσεις μισθών για τους λίγους προφανώς που θα αξιολογούνται ως "άριστοι". Ενώ, οι υπόλοιποι θα τιμωρούνται με μισθολογική καθήλωση που σε συνθήκες πληθωρισμού ισοδυναμούν με μείωση μισθού», σημειώνει, τονίζοντας πως «αποκαλύφθηκε έτσι ένα ακόμη ψέμα της κ. Κεραμέως».

«Η ΝΔ δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την πολιτική μείωσης του εισοδήματος των εκπαιδευτικών. Αλλιώς, σε συνθήκες καλπάζοντος πληθωρισμού θα έκανε δεκτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για καθιέρωση συστήματος Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και χορήγηση άμεσα αύξησης 10% στους μισθούς του Δημοσίου. Απλώς, η ΝΔ "σαλαμοποιεί" την πολιτική της προκειμένου να αποπροσανατολίσει και να κάμψει τις αντιδράσεις. Απώτερος στόχος βέβαια, πέραν της μείωσης του εισοδήματος των εκπαιδευτικών, είναι η κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών και η ολική επαναφορά των διαθεσιμοτήτων και των απολύσεων που είχε υλοποιήσει ως υπουργός Δημόσιας Διοίκησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης», συνεχίζει ο Ν. Φίλης, χαρακτηρίζοντας «δούρειο ίππο» αυτής της πολιτικής την «ατομική αξιολόγηση υπό τους όρους που επιχειρεί να την εφαρμόσει η κυβέρνηση». «Γι' αυτό συνδέει ειδικά στους νεοπροσληφθέντες την αξιολόγηση με τη μονιμοποίησή τους, επιβάλλοντάς τους καθεστώς ομηρίας. Σε αυτή την πολιτική υψώνουν τείχη οι εκπαιδευτικοί. Σήμερα με τους αγώνες τους, αύριο με την ψήφο τους», αναφέρει και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι δίπλα τους. Ως κυβέρνηση θα καταργήσει την τιμωρητική αξιολόγηση και την αναβίωση του "επιθεωρητισμού", μισό αιώνα σχεδόν μετά την κατάργησή του. Θα επαναφέρει την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων. Για ένα σχολείο της Γνώσης, της Δημοκρατίας, της Ισότητας και της Ποιότητας».

