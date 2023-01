Life

“The 2Night Show”, Παπαδόπουλος - Λουιζίδου: οι “Απαράδεκτοι”, το “χάσιμο” και η… φυλακή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολαυστική ήταν η συζήτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Ρένια Λουιζίδου, που μίλησαν για την συνεργασία τους, την πολύχρονη γνωριμία τους και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Στην εκπομπή «The 2Night Show» της Τρίτης ήταν καλεσμένοι ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, οι οποίοι μίλησαν για την κοινή τους πορεία τα χρόνια που πέρασαν από τότε που συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στην σειρά οι «Απαράδεκτοι», μέχρι σήμερα που πρωταγωνιστούν στη θεατρική παράσταση «Sexy Laundry».

Η Ρένια Λουιζίδου ρωτήθηκε από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ποιο είναι το χαρακτηριστικό που συνεχίζει να έχει ίδιο ο Σπύρος Παπαδόπουλος στον χαρακτήρα του τότε και τώρα είπε: «Ο Σπύρος πάντα έχει αφηρημάδα, ένα “χάσιμο”».

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος δεν δίστασε να μοιραστεί ένα περιστατικό που του κόστισε με αυτό το «χάσιμο» που έχει, λέγοντας «Πάντα είχα αυτό το ‘χάσιμο’. Έκανα τις εισπράξεις για μια ασφαλιστική εταιρία και ξέχασα μία τσάντα 800.000 δραχμές μέσα στο Μινιόν. Αν δεν την είχα βρει, ακόμα φυλακή θα ήμουν» είπε κάνοντας τους πάντες να γελάσουν.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για την συνάδελφο και φίλη του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Ρένια είναι ένα κορίτσι αλλιώτικο από τα άλλα, την αγάπησα, αυτό ήταν».

Οι ηθοποιοί μίλησαν για το θεατρικό έργο όπου πρωταγωνιστούν και έκαναν ιδιαίτερη αναφορά, συζητώντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στις σχέσεις μεταξύ ζευγαριών που μετά από πολλά χρόνια κοινής συμβίωσης έχουν χάσει τη διάθεσή τους για το σεξ.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι», τονίζοντας ότι ήθελε να κάνει τηλεόραση για να δει αν μπορούσε να το κάνει ξανά, καθώς είναι η πρώτη του συμμετοχή σε τηλεοπτική σειρά μετά από 20 χρόνια!

Ακόμη, μίλησε για την εκπομπη «Στην υγειά μας», λέγοντας πως έκλεισε για εκείνον το κεφάλαιο και πως έχει πάρει την απόφαση να ασχοληθεί μόνο με την υποκριτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Πυκνή χιονόπτωση και ισχυρές καταιγίδες την Τετάρτη

Ζωγράφου: Καταδίωξη υπόπτων μέχρι τον Λυκαβηττό (βίντεο)

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε δύο εργοστάσια