Γεωργιάδης - Ζαχαριάδης: άγρια κόντρα για υποκλοπές, ΕΥΠ και Ράμμο (βίντεο)

Να ξηλωθεί η ΕΥΠ καθώς αποκαλύφθηκε η δράση της, ζήτησε ο Υπ. Ανάπτυξης, λέγοντας ότι καλώς έγιναν οι παρακολουθήσεις. Για “γκανγκστερική κυβέρνηση” έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετωπική σύγκρουση είχαν το πρωί της Τετάρτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κώστας Ζαχαριάδης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών και όσα έγιναν την Τρίτη.

«Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που τιμούν το λειτούργημα τους και την ανεξαρτησία των Αρχών», είπε για τον Χρήστο Ράμμο ο κ. Ζαχαριάδης, ενώ αναφερόμενος και στο θέμα των αποκαλύψεων στην δίκη του Νίκου Παππά, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «στο σημειωματάριο του κ. Καλογρίτσα βλέπω και συναντήσεις με τον κ. Θεοδωρικάκο, που ήταν τότε δεξί χέρι του Μητσοτάκη».

Στην συνέχεια τ ης συζήτησης, ο Κώστας Ζαχαριάδης είπε προς τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι συνιστά «εκτροπή και εργαλειοποίηση των πάντων να λέτε ότι όποιος διαφωνεί μαζί σας είναι εναντίον σας; Αυτή είναι γκανγκστερική κυβέρνηση. Όχι να μας παρακολουθούν και να μας μαλώνουν κιόλας».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι «άκουσα τον κ. Ζαχαριάδη να σαλπίζει υποχώρηση από την πρόταση μομφής που διέρρεε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει. Αν ισχύει αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για δικαιοσύνη παντού, θα μου ζητήσουν συγγνώμη για την συκοφάντηση από τους προστατευόμενους μάρτυρες στην Novartis, που ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλούσε «ήρωες» στην Βουλή; Ο πρώτος από τους τρεις ήδη επί ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύφθηκε ως αναξιόπιστος, πάει και ο δεύτερος για κακούργημα τώρα…».

«Ο κ. Ράμμος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον ρολο που του δίνει το Σύνταγμα. Εμείς δεν θέλουμε έναν Προόδρο να λειτουργεί ως βραχίονας ενός κόμματος. Ήθελε να φέρει το αίτημα του Τσιπρα στην Βουλή. Αυτό είναι «Κουμουνδούρου ολέ». Για μένα είναι κομματικό στέλεχος πλέον ο κ. Ραμμος και πρέπει να παραιτηθεί από την θέση του. Δεν μπορεί κανένας να έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Πρόεδρο, από την ώρα που έχει πολιτική και κομματική ταυτότητα», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Στην διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν αρκετές στιγμές έντασης μεταξύ των συνομιλητών. Μία εξ αυτών υπήρξε αφότου ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι «Εφόσον έχει ακολουθήσει η ΕΥΠ την νόμιμη διαδικασία καλώς τους παρακολουθούσε όλους. Ο κ Ζαχαριάδης ξέρει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούνταν υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Αν γινόταν για λόγους εθνικής ασφαλείας καλώς έγιναν. Πρέπει να ξηλωθεί η ΕΥΠ και να επανιδρυθεί γιατί δεν κάνει καλά την δουλειά της, όταν έγινε γνωστό το έργο της μυστικής υπηρεσίας. Δεν μπορεί να γίνεται έρευνα της ΕΥΠ και τα αποτελέσματα της να πηγαίνουν στο “Documento”».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα απο την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

Σε ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 αναφέρεται «Το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι πάρα πολύ σοβαρό και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, θα είχε ήδη παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, ιδιαίτερα μετά και την επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ που επιβεβαιώνει "νόμιμες" επισυνδέσεις σε βάρος Υπουργού της Κυβέρνησης και ανώτατων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας από την ΕΥΠ του κ. Μητσοτάκη. Αυτό όμως δεν δίνει το άλλοθι στα μνημονιακά κόμματα να προβούν σε μια νέα κοκκορομαχία, η οποία θα αφήνει απέξω τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου και θα εστιάζει σε μία κακοφωνία, όπου δεν θα συζητηθεί καν το θεσμικό πλαίσιο των υποκλοπών, στο οποίο συνέβαλαν όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, όπως άλλωστε φάνηκε και από την πρόσφατη συμπαιγνία ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις υποκλοπές στα γραφεία της ΚΕ του ΚΚΕ. Εμείς ως ΜέΡΑ25, καλούμε την κοινωνία σε μία συνολική μομφή στην ολιγαρχία και τις πολιτικές της, που χρειάζονται τα ανδρείκελα της ΕΥΠ και την καταστολή για να επιβάλλουν την νέα λεηλασία σε βάρος των πολλών, την ώρα που οι πολύ λίγοι με τις πλάτες της Μητσοτάκης Α.Ε., αλλά και των μνημονιακών προκατόχων του -ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ- κερδοσκοπούν ασύστολα. Αυτή η συνολική μομφή, μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την Ρήξη που προτείνει το ΜέΡΑ25. Ρήξη με το συνολικό πλαίσιο αφαίμαξης και "αποδημοκρατικοποίησης"».

