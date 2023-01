Κόσμος

Βαρκελώνη: Βρέφος βρέθηκε παρατημένο στο δρόμο (βίντεο)

Μέσα σε μία τσάντα ήταν το μωράκι δύο μηνών. Άναυδη η γυναίκα που το βρήκε στην παγωνιά, πηγαίνοντας στη δουλειά της.

Μωρό μέσα σε τσάντα, σε δρόμο της Βαρκελώνης βρήκε μία γυναίκα, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της.

Ένας άνδρας της υπέδειξε ότι, μέσα στην τσάντα ήταν ένα μωρό. Εκείνη αμφισβήτησε τα λόγια του, όταν όμως άνοιξε την τσάντα, είδε μέσα το μωρό ενός – δύο μηνών.

Η γυναίκα ειδοποίησε τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι που το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Το αγοράκι είναι καλά στην υγεία του και παραμένει στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Αρχικά υπήρξαν φόβοι, αφού είχε εγκαταλειφθεί σε θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου και υπήρξε ανησυχία.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν πως δεν ήταν και για πολύ ώρα στο δρόμο, αφού ήταν ζεστό όταν το βρήκαν. Ήταν σκεπασμένο με κουβέρτα και φόραγε πιπίλα. Αν και δεν έκλαιγε το αγοράκι κουνιόταν κανονικά και είχε ανοιχτά τα μάτια του.

Πλέον διεξάγονται έρευνες για την εγκατάλειψη του μωρού. Είτε να βρεθούν οι γονείς του είτε οι άνθρωποι που το εγκατέλειψαν.

Οι Καταλανοί αστυνομικοί υποστηρίζουν δύο σενάρια: την εγκατάλειψη ή την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

