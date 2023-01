Συνταγές

Μακαρονάδα με σάλτσα ροκφόρ από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ιδιαίτερη συνταγή για μακαρόνια, εύκολη και γρήγορη, ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Μια εξαιρετική συνταγή για μακαρονάδα με σάλτσα ροκφόρ ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι μία μακαρονάδα με μοναδική γεύση που γίνεται σε λίγα λεπτά, για εσάς που δεν έχετε πολύ χρόνο για μαγείρεμα αλλά θέλετε να απολαμβάνετε νόστιμα πιάτα είναι η ιδανική συνταγή. Αν βρείτε σχοινόπρασο, ψιλοκόψτε το και ρίξτε το στη σάλτσα. Θα απογειώσει τη γεύση της.

Υλικά για τα μακαρόνια µε σάλτσα ροκφόρ

500 γρ. σπαγγετίνι

4 κ.σ. ελαιόλαδο

4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 πράσο ψιλοκομμένο

250 γρ. ροκφόρ κομμένο σε κύβους

250 γρ. ανθότυρο θρυμματισμένο ή τυρί κρέμα

100 γρ. κρέμα γάλακτος light ή γάλα εβαπορέ

1 μικρό κεφάλι μπρόκολο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση - Μακαρόνια µε σάλτσα ροκφόρ Πριν ξεκινήσουμε την εύκολη μακαρονάδα με ροκφόρ, καθαρίζουμε το μπρόκολο και το ζεματίζουμε για 3 λεπτά σε αλατισμένο νερό. Το αφήνουμε στην άκρη.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι.

Σε χαμηλή φωτιά σοτάρουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το πράσο για 6΄- 7΄, να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν χρώμα.

Προσθέτουμε το γάλα, το ροκφόρ και το ανθότυρο.

Δοκιμάζουμε αν χρειάζεται αλάτι και τρίβουμε μπόλικο πιπέρι.

Ανακατεύουμε να λιώσουν τα τυριά και πάντα σε χαμηλή φωτιά, αφήνουμε να πάρει βράση.

Προσθέτουμε το ζεματισμένο μπρόκολο. Στο μεταξύ, βράζουμε τα ζυμαρικά σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό.

Όπως στάζουν τα ζυμαρικά, με την τσιμπίδα, τα ρίχνουμε στη σάλτσα ροκφόρ.

Ανακατεύουμε γρήγορα και σερβίρουμε τη μακαρονάδα με την πλούσια κρεμώδη σάλτσα αμέσως.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Συνελήφθη για τον βιασμό της κόρης του

Μέτσοβο: Γιαγιάδες έκαναν μάθημα…πίτας σε φοιτητές (εικόνες)

Παύλος: Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αποκλειστικά στο “Πρωινό” (βίντεο)