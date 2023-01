Life

Παύλος: Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αποκλειστικά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Που τον συνάντησε η κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό". Πότε αναχωρεί από την Ελλάδα. Τα δυο μνημόσυνα που ετοιμάζει η οικογένεια για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Παύλος, γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνος, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα, λίγες ημέρες μετά την κηδεία του πατέρα του.

Η δημοσιογράφος της εκπομπής τον συνάντησε έξω από το εστιατόριο της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου και τον συλλυπήθηκε για τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Παύλος την ευχαρίστησε ευγενικά, μπροστά στην κάμερα, και στην συνέχεια είπε ότι δεν θα κάνει καμία δήλωση, μέχρι να περάσουν 40 ημέρες από τον θάνατο του πατέρα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

«Να περάσουν 40 ημέρες και μετά τα λέμε», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή, ο Παύλος με την σύζυγό του Μαρί Σαντάλ θα αναχωρήσουν αύριο Πέμπτη για την Νέα Υόρκη.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο δημοσιογράφος Θάνος Βάιος, η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, προγραμματίζει να τελεστούν δυο μνημόσυνα για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του.

Συγκεκριμένα, επιθυμούν να γίνουν δυο τελετές η μία στο Τατόι, όπου έχει ταφεί ο τέως βασιλιάς και μια στο Λονδίνο, στις 18 και 19 Φεβρουαρίου.

