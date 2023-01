Κοινωνία

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, χαλάζι, χιόνια και στα πεδινά

Που και πότε αναμένονται οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι πυκνές χιονπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά. Αναλυτική πρόγνωση.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη (24-01-2023) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, "επισημαίνεται ότι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό Δελτίο αφορούν μόνο στα υψόμετρα όπου αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις. Σημαντική επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα προβλέπεται από το απόγευμα της Τετάρτης (25-01-2023) έως και την Παρασκευή (27-01-2023) με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και τις πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά αλλά και σε περιοχές στα βόρεια με σχετικά χαμηλότερο υψόμετρο.

Σήμερα Τετάρτη (25-01-2023)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στη Ζάκυνθο, την Κεφαλλονιά, τη Λευκάδα και την Ιθάκη), στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, στη δυτική Στερεά και βαθμιαία στην Ήπειρο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά, οι οποίες από νωρίς το βράδυ θα είναι κατά τόπους πυκνές:

στη δυτική Μακεδονία στην Ήπειρο (ενδεικτικό υψόμετρο τα 500 μέτρα και πάνω) στα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας (ενδεικτικό υψόμετρο τα 600-700 μέτρα και πάνω) στη δυτική και κεντρική Στερεά (ενδεικτικό υψόμετρο τα 600-700 μέτρα και πάνω).

Οι νότιοι άνεμοι θα φθάνουν τοπικά στο Ιόνιο τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Αύριο Πέμπτη (26-01-2023)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο

από τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην κεντρική Στερεά και τη Θεσσαλία με εξασθένηση από το απόγευμα

από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και τις Σποράδες με εξασθένηση το βράδυ

από το απόγευμα στις Κυκλάδες και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το βράδυ στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές στα βόρεια με σχετικά χαμηλότερο υψόμετρο οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές:

στη δυτική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο (με ενδεικτικό υψόμετρο τα 400-500 μέτρα και πάνω)

στη Θεσσαλία (με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-600 μέτρα και πάνω)

στη δυτική και κεντρική Στερεά (με ενδεικτικό υψόμετρο τα 700-800 μέτρα και πάνω)

από νωρίς το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (ενδεικτικό υψόμετρο τα 400-500 μέτρα και πάνω).

Οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο σταδιακά θα ενισχυθούν στα 8 και τοπικά στα 9 μποφόρ.





Την Παρασκευή (27-01-2023)