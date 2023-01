Life

“The 2Night Show” με Δήμητρα Παπαδοπούλου και Ελισάβετ Κωνσταντινίδου (εικόνες)

Γυναικεία υπόθεση το επεισόδιο της Τετάρτης με απολαυστικές και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις.

Απόψε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. H αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος μιλάει για την «πτυχιακή» της ζωής της, που δεν είναι άλλη από το βιβλίο που κατάφερε να ολοκληρώσει και να εκδώσει. Με το δικό της ιδιαίτερο χιούμορ, εξετάζει αν ο Γρηγόρης διάβασε το βιβλίο της, «Ο έρωτας είναι παιχνίδι μωρό μου», και αναλύει τις απόψεις της για τον έρωτα και την αγάπη.

Γιατί «έπαθε γυναίκα» τα τελευταία χρόνια; Θα ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές; Τι πιστεύει ότι φοβούνται οι ηθοποιοί που κάνουν stand-up comedy; Τέλος, «αυτοτραυματίζεται» στην προσπάθειά της να βάλει άρωμα, δεν αποκαλύπτει τη θεματολογία της καινούργιας της σειράς γιατί το θεωρεί γρουσουζιά, και μας αρέσει πολύ γιατί αυτή είναι η Δήμητρα Παπαδοπούλου!







Στην παρέα του αποψινού «The 2Night Show», έρχεται και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η ταλαντούχα ηθοποιός κάθεται στην καρέκλα του παρουσιαστή και αλλάζει ρόλους με τον Γρηγόρη. Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση των δύο φίλων, οι οποίοι συζητούν επί παντός επιστητού, με αμεσότητα και ειλικρίνεια. Πώς βλέπει την κόρη της, Μαρία Χάνου, ως ηθοποιό και ποια λέξη δεν της έλεγε συχνά ως παιδί; Πόσο σημαντική θεωρεί τη συντροφικότητα;

Είναι έτοιμη να αγαπήσει και να αγαπηθεί; Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εξηγεί γιατί απολαμβάνει τον ρόλο της ως «Η τρελή του Σαγιό», στην παράσταση όπου πρωταγωνιστεί, και τέλος, από τη θέση της παρουσιάστριας, καταφέρνει να βάλει τα ακουστικά στον Γρηγόρη, σε ένα απολαυστικό παιχνίδι λέξεων.

