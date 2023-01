Αθλητικά

Προμηθέας - Μπουντούτσνοστ: Ο Κουλμπόκα οδήγησε τους Αχαιούς στην νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Προμηθέας Πατρών επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο EuroCup.



Με οδηγό τον Αρνόλντας Κουλμπόκα (30π., career high), ο Προμηθέας Πατρών δεν... αγχώθηκε απέναντι στην Μπουντούτσνοστ, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στο EuroCup.

Οι Αχαιοί υπερασπίστηκαν την έδρα τους με το τελικό 81-72, για την 12η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 7-5 το ρεκόρ τους στον Β’ όμιλο και πιάνοντας στην κατάταξη τους Μαυροβούνιους, έχοντας μάλιστα το πάνω χέρι στην ισοβαθμία, καθώς κάλυψαν τη διαφορά της ήττας τους στον πρώτο αγώνα (95-89).

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 41-33, 63-50, 81-72

Η ευστοχία του Προμηθέα στο πρώτο δεκάλεπτο (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές) του χάρισε από νωρίς το προβάδισμα. Ωστόσο, τα 5 λάθη των Αχαιών βοήθησαν τους Μαυροβούνιους να παραμείνουν σε απόσταση αναπνοής μέχρι το 10΄ (20-18). Με την ελληνική ομάδα να έχει διάρκεια στην επίθεση μέχρι το ημίχρονο και να ενεργοποιεί και την άμυνα της στη δεύτερη περίοδο, το έργο της απλοποιήθηκε, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +8 (41-33).

Με 13 πόντους του Κουλμπόκα στην τρίτη περίοδο και τα αμυντικά αντανακλαστικά σε εγρήγορση, οι Αχαιοί εκτόξευσαν τη διαφορά στους 15 πόνους (63-48) στο 29΄, μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκης. Τυπικής διαδικασίας ο... επίλογος του αγώνα, με τον Προμηθέα να μην χάνει τον ρυθμό του και να φτάνει άνετα στη νίκη.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιερεθουέλο, Κλίβαζ, Τσέλικ

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Χριστόπουλος): Κάουαν 8 (2), Μουράτος, Ντάνγκουμπιτς 15 (1), Σίμπσον 9 (3), Χογκ 13, Κουλμπόκα 30 (5), Κόντιτ 4, Λάγιος, Γκίκας, Τόμασον 2, Τανούλης, Πλώτας.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Γιοβάνοβιτς): Ρέινολντς 14 (4), Μπελ - Χέινς 6, Άτιτς 2, Καμπά 10, Λάζιτς 6 (2), Ντρόμπνιακ, Πόποβιτς 14 (2), Καμένιας, Γκριν 16 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Σκύλος σκότωσε τον ιδιοκτήτη του με... κυνηγετικό όπλο (εικόνες)

“Ψευτογιατρός”: Η γυναίκα που στοχοποιεί ο 66χρονος μίλησε στον ΑΝΤ1

Πισπιρίγκου: Τρισάγιο για την Τζωρτζίνα στον Κορυδαλλό (βίντεο)