Κορονοϊός - γρίπη - RSV: 170 θάνατοι σε μια εβδομάδα

Τι δείχνει η ανασκόπηση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα που πέρασε, σχετικά με την εξάπλωση των τριών αναπνευστικών ιών.

Ο ΕΟΔΥ έκανε ανασκόπηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων των συστημάτων επιτήρησης του για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (SARSCoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV) στη χώρα μας για την εβδομάδα 16 Ιανουαρίου 2023 – 22 Ιανουαρίου 2023.

Συνοπτικά όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ:

"Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινότητα

η μείωση αφορούσε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη

σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 παρουσίασε μείωση

ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων παρουσίασε μείωση

ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 153

καταγράφηκαν 168 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 55-97)

με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 55-97) η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 εξακολουθεί να είναι η συχνότερη υπο-παραλλαγή της Όμικρον

το ποσοστό της υπο-παραλλαγής BQ.1.1 αυξήθηκε σε σχέση με τις υπόλοιπες υπο-παραλλαγές

του στελέχους ΒΑ.5

συχνότερη υπο-παραλλαγή της BA.2 παραμένει η BA.2.75 με ποσοστό 46%, η υπο-παραλλαγή

CH.1.1 αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 35% των στελεχών ΒΑ.2, ενώ ακολουθεί η υπο-παραλλαγή

XBB με ποσοστό 15%

η υπο-παραλλαγή XBB.1.5 έχει ανιχνευτεί συνολικά σε 9 δείγματα.

η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε 2 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης

η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή

καταγράφηκαν 2 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, που αφορούσαν νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ και 2 νέοι θάνατοι την εβδομάδα 03/2023

03/2023 από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 03/2023 νοσηλεύτηκαν 55 άτομα με γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 17 θάνατοι από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 03/2023 καταγράφηκαν στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης 249 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακάδείγματα), εκ των οποίων τα 246 (99%) ήταν στελέχη τύπου Α και τα 3 (1%) ήταν στελέχη τύπου Β

από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 03/2023 καταγράφηκαν στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης 249 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακάδείγματα), εκ των οποίων τα 246 (99%) ήταν στελέχη τύπου Α και τα 3 (1%) ήταν στελέχη τύπου Β από τα 245 στελέχη τύπου Α, 236 (96%) ταξινομήθηκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και 9 (4%) στονυπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

η θετικότητα παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα"

