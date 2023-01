Πολιτική

Πρόταση μομφής - Δένδιας: Η τοξικότητα να μην δηλητηριάσει την εθνική ομοψυχία

Τι δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών, για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Το μήνυμά του προς την Τουρκία.

«Η λογική του 19ου αιώνα, της εποχής των κανονιοφόρων, έχει ανεπιστρεπτί παρέλθει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην Ολομέλεια, όπου εξελίσσεται η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, η αντίληψη, όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά του συνόλου του πολιτικού κόσμου και της ελληνικής κοινωνίας, είναι ότι ο τουρκικός λαός θέλει ειρήνη, θέλει σταθερότητα και θέλει συνεργασία με την Ελλάδα, στη συντριπτική του πλειοψηφία, γιατί αυτά θα φέρουν ανάπτυξη και ευημερία στην περιοχή», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Δεν θα σταματήσουμε να επαναλαμβάνουμε ότι για εμάς η Κύπρος δεν κείται μακράν. Και δεν θα σταματήσουμε να απαντάμε σε κάθε επιστολή, σε κάθε παράνομη και ανυπόστατη δήλωση αλλά και σε κάθε παράνομη και ανυπόστατη συμφωνία, σε κάθε σε βάρος μας ρητορική. Θα συνεχίσουμε να αποδομούμε με επιχειρήματα, βασισμένα όμως πάντα στο διεθνές δίκαιο, τις ψευδείς αιτιάσεις που εκτοξεύονται εναντίον μας, με ψυχραιμία και νηφαλιότητα, γιατί δεν χρειάζεται να προβαίνουμε σε αντεγκλήσεις στο επίπεδο του παραλογισμού. Η Ελλάδα, οι δημοκρατίες γενικά, δεν απαντούν στην προπαγάνδα με προπαγάνδα. Άλλωστε αυτό χωρίζει τον δημοκρατικό κόσμο από τον αυταρχισμό. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια», σημείωσε ο κ. Δένδιας αναφερόμενης στη ρητορική της Άγκυρας και πρόσθεσε: «Στεκόμαστε δίπλα με τους φίλους μας, με τους συμμάχους μας, αυτούς που δεν αμφισβητούν τις συνθήκες, αυτούς που επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά της, που απορρίπτουν τις φαντασιοπληξίες και που δηλώνουν το αυτονόητο. Ότι η λογική του 19ου αιώνα, της εποχής των κανονιοφόρων, έχει ανεπιστρεπτί παρέλθει».

Ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε για όλους τους άξονες της εξωτερικής πολιτικής, μίας πολιτικής, για την οποία τόνισε ότι αναδεικνύει και τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχει η Ελλάδα. «Η ελληνική διπλωματία έχει μπει με σταθερό βήμα στον 21ο αιώνα, η χώρα αλλάζει, πάμε μπροστά. Βεβαίως υπάρχουν, όπως θα υπάρχουν πάντα, λάθη και παραλείψεις. Εμείς δεν διεκδικούμε κανένα αλάθητο, όπως ίσως άλλοι ιδεολογικοί χώροι. Έχουμε πάντα τη δυνατότητα επικοινωνίας και έχουμε πάντα ανοιχτά αυτιά και καλή διάθεση απέναντι στην καλόπιστη κριτική και στον διάλογο. Η εθνική στρατηγική δεν ανήκει αποκλειστικά, σε κανένα κόμμα και σε καμία κυβέρνηση. Αυτά τα οποία εφαρμόζει η κάθε κυβέρνηση αφορούν το σύνολο του κράτους, το σύνολο του έθνους», επεσήμανε για να συμπληρώσει: «Η εθνική συνεννόηση είναι απολύτως απαραίτητη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που και ψήλωσε και μεγάλωσε και αυτό είναι μια ιστορική ακρίβεια. Η πρώτη φορά που εθνική επικράτεια μεγάλωσε από το 1947. Αυτές οι επιτυχίες φέρουν τη σφραγίδα της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δημιουργούν εθνικά κεκτημένα όμως. Όχι κομματικά κεκτημένα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να στηρίζει και να ενισχύει προς αυτήν την κατεύθυνση, με στήριξη διακομματική και συγχρόνως υπερκομματική. Μακριά από τις μικρές σκοπιμότητες. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά τις πολλές φορές που διχαστήκαμε για θέματα εξωτερικής πολιτικής, από τη διάρκεια του αγώνα μας για ανεξαρτησία, το 1915, το 1922, το 1944. Έχω την πεποίθηση ότι αυτά πια ανήκουν στο παρελθόν. Και θα ήθελα να παρακαλέσω να μην επιτρέψουμε η τοξικότητα, που φαίνεται να διαμορφώνεται ενόψει της προεκλογικής περιόδου, να δηλητηριάσει την εθνική ομοψυχία. Πρέπει να τη διαφυλάξουμε αυτήν την εθνική ομοψυχία».

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «σε κλίμα ομόνοιας στα εθνικά θέματα, η κυβέρνηση της ΝΔ θα εξακολουθήσει να τα προασπίζεται με αποτελεσματικό τρόπο και στη δεύτερη τετραετία της».

«Νομίζω ότι μπορώ να ζητήσω από τους συναδέλφους ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση σήμερα και από την ελληνική κοινωνία ψήφο εμπιστοσύνης στις επερχόμενες εκλογές», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

