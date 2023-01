Κόσμος

Λωρίδα της Γάζας: Πολεμικό κλίμα με ρουκέτες και αεροπορικά πλήγματα (εικόνες)

Ανησυχία προκαλεί η ένταση που προκλήθηκε μετά την πιο πολύνεκρη ισραηλινή επιδρομή σε καταυλισμό Παλαιστινίων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας , σε αντίποινα για την εκτόξευση δυο ρουκετών από τον παλαιστινιακό θύλακα, που αναχαίτισε το ισραηλινό αντιαεροπορικό σύστημα Σιδηρούς Θόλος.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «πλήττουν τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν οι ίδιες.

Πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, τον πυκνοκατοικημένο θύλακα όπου κυβερνά η ισλαμιστική παράταξη Χαμάς, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έγιναν 15 πλήγματα, χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ως αυτό το στάδιο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δυο ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος.

Οι εκτοξεύσεις ακολούθησαν την επιδρομή του στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 9 άνθρωποι, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Επρόκειτο για μια από τις πιο πολύνεκρες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη εδώ και χρόνια. Ο απολογισμός των θυμάτων των ισραηλινών επιχειρήσεων στις τάξεις των Παλαιστινίων, μελών ένοπλων οργανώσεων και αμάχων, έχει φθάσει τους τουλάχιστον 29 νεκρούς μέσα στον Ιανουάριο.

Η ένταση στη Δυτική Όχθη κλιμακώθηκε από την άνοιξη του 2022, όταν έπειτα από σειρά αντιισραηλινών επιθέσεων, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πολλαπλασίασαν τις επιχειρήσεις τους. Όλο 2022, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, σκοτώθηκαν πάνω από 200 Παλαιστίνιοι.

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις διεξήχθησαν στην Τζενίν και τη Νάμπλους, προπύργια παλαιστινιακών ένοπλων παρατάξεων.

Σε αποκλιμάκωση καλούν οι ΗΠΑ

Η διπλωματία των ΗΠΑ κάλεσε χθες Πέμπτη να υπάρξει αποκλιμάκωση μετά την «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους άμαχη, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Νεντ Πράις.

«Υπογραμμίζουμε την επείγουσα ανάγκη όλα τα μέρη να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση, να αποτρέψουν τις περαιτέρω απώλειες της ζωής αμάχων και να συνεργαστούν για να βελτιωθεί η κατάσταση ως προς την ασφάλεια στη Δυτική Όχθη», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

