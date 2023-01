Life

Θεσσαλονίκη: καναρίνια κέρδισαν... παγκόσμια πρωτιά! (εικόνες)

Τα καναρίνια του Θερμαϊκού, πήραν το χρυσό μετάλλιο, σε παγκόσμιο διαγωνισμό... κελαηδίσματος.

Οι καλύτεροι και με διαφορά κελαηδιστές του κόσμου, είναι Θεσσαλονικείς! Τα μελωδικά καναρίνια, με αέρα Θερμαϊκού, κατέκτησαν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο διαγωνισμό και μάγεψαν με τις ...χαμηλές τους, αφήνοντας πίσω τους, χιλιάδες ανταγωνιστές, συμμετέχοντες από άλλες χώρες. Μόλις πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, τα καναρίνια - πρωταθλητές επέστρεψαν από τη Νάπολη στη Θεσσαλονίκη, με τα μετάλλια στις βαλίτσες του προπονητή τους.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά, ο εκπαιδευτής των ταλαντούχων καναρινιών Κώστας Παλιαρούτας, που έχει συμμετάσχει σε δεκάδες διαγωνισμούς, περιέγραψε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM», όσα διαδραματίστηκαν στον μελωδικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 21.000 πουλιά- και στη δική του κατηγορία τριακόσιοι εκτροφείς.

«Φτάσαμε στην Ιταλία μια μέρα πριν από τον διαγωνισμό, γιατί τα πουλιά έπρεπε να έχουν και αρκετές ώρες ξεκούρασης πριν βγουν να τραγουδήσουν. Την ημέρα που μπήκαμε στην αίθουσα, κελάηδησαν όπως ορίζουν οι κανόνες, για μισή ώρα, και η επιτροπή αποφάσισε ότι είναι οι καλύτεροι», σημειώνει ο κ. Παλιαρούτας. Μάλιστα, όπως εξηγεί, οι δυο τετράδες των Θεσσαλονικών καναρινιών του, ήταν σε πολύ καλή μέρα και με μεγάλη διαφορά από τους δεύτερους Ιταλούς, τα πουλιά του 2020 πήραν το χρυσό και του 2022 το χάλκινο.

Όπως λέει ο γητευτής των καναρινιών, οι τετράδες από τη χώρα μας έκαναν την καλύτερή τους εμφάνιση και δεν υπήρξε ούτε μια παραφωνία, οπότε εξασφάλισαν από τον Γερμανό κριτή και επιπλέον βαθμολογία για την αρμονική τους εμφάνιση: 354 πόντους και δυο επιπλέον, για την άψογη συνεργασία των φτερωτών τραγουδοποιών, που έφτασαν στους 356 και κατέκτησαν την κορυφή.

«Δεν είναι εύκολο να συγχρονίσεις τέσσερα πουλιά και γίνονται αρκετές πρόβες και προπονήσεις για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που παρουσιάσαμε στην Ιταλία. Ήταν τόσο συγχρονισμένα τα καναρίνια μας, σαν να τραγουδούσε συμφωνική ορχήστρα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παλιαρούτας, ο οποίος έχει στην κατοχή του εννέα παγκόσμια μετάλλια, ενώ όσον αφορά στους εγχώριους διαγωνισμούς, όπως λέει, έχει χάσει το μέτρημα στις διακρίσεις!

Ο συνταξιούχος από τη Θεσσαλονίκη ασχολείται για περισσότερα από 25 χρόνια με τα καναρίνια, ενώ το 1995 υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου φίλων καναρινιών Βορείου Ελλάδος. Όπως λέει κρατώντας με τρυφερότητα τους νικητές στα χέρια του, είναι έτοιμοι ως ομάδα και για τους επόμενους διαγωνισμούς.

Ο εκπαιδευτής τους μίλησε σήμερα το πρωί στη εκπομπή του ΑΝΤ1 "Στούντιο με Θέα", χαρακτηρίζοντας την μάλιστα και ως το γούρι του...

