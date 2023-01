Παράξενα

Αυστραλία: Κεραυνός χτύπησε παιδί στην θάλασσα (βίντεο)

Το 10χρονο αγόρι κολυμπούσε στη θάλασσα όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Σοκάρει το βίντεο με το συγκλονιστικό στιγμιότυπο.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Αυστραλία, όταν αγόρι χτυπήθηκε από κεραυνό.

Πιο συγκεκριμένα, το νεαρό αγόρι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού το χτύπησε κεραυνός, την ώρα που κολυμπούσε στην παραλία Barrack Point στο Shellharbour, αναφέρει η Daily Mail.

Ο ναυαγοσώστης που υπήρχε στην περιοχή, έβγαλε το 10χρονο αγόρι από το νερό και του δώθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς είχε εγκαύματα στο στήθος. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την κατάστασή του να είναι σταθερή.

Το συγκλονιστικό βίντεο από τη σκηνή, κάνει τον γύρο του κόσμου.

