Οικονομία

“Μάξιμος Σαράφης”: Καταγγελία επιχειρηματία για αρπαγή 110000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλλει ο επιχειρηματίας, για το πώς λειτούργησε σε βάρος του ο συλληφθείς για απάτες, πρώην προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis.

Στο σπίτι 66χρονου συνεργού του φερόμενου εγκέφαλου της μεγάλης απάτης, «Μάξιμου Σαράφη», στην Αγία Παρασκευή, φέρονται να πραγματοποιούνταν τα ραντεβού με τα υποψήφια θύματα τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ένα από τα φερόμενα ως θύματα του «Μάξιμου Σαράφη», σκιαγραφεί τον τρόπο εξαπάτησης του, τα τηλεφωνήματα και τις συναντήσεις του με τον συλληφθέντα, ώστε να πεισθεί για τη μεγάλη ευκαιρία πρόσβασης σε δανεισμό.

Πρόκειται για 61χρονο επιχειρηματία, από τον οποίο ο φερόμενος ως δράστης απέσπασε 110.000 ευρώ. Αρχικά θεωρήθηκε από τις Αρχές ύποπτος για τη συμμετοχή του στις απάτες, ωστόσο από την άρση του τηλεφωνικού του απορρήτου, οι αστυνομικοί έφτασαν στον προστατευόμενο μάρτυρα στην υπόθεση Novartis.

«Έπεσα θύμα του κατηγορουμένου με αποτέλεσμα να μου πάρει 110.000 ευρώ τα οποία δανείστηκα και από φίλους πιστεύοντας τα πολύ καλά μεθοδευμένα κόλπα του. Παράλληλα με εξαπάτησε με πάρα πολλούς τρόπους, πείθοντας με ότι όλα αυτά που έλεγε ήταν αληθινά», δηλώνει ο 61χρονος.

«Κατάφερε να το κάνει με τρόπο ώστε κάθε φορά να προκύπτει μια νέα ανάγκη που απαιτούνταν μια χρηματοδότηση ύψους 20-30 χιλιάδων ευρώ για να ξεμπλοκάρει, για να προχωρήσει ο φάκελος», σημειώνει ο δικηγόρος του 61χρονου Θεόδωρος Καραγιάννης.

Το πρώτο ραντεβού, στο διαμέρισμα της Αγίας Παρασκευής, φέρεται να έγινε στις 21 Μαρτίου 2021.

Φίλος του 61χρονου που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για σχετική χρηματοδότηση, φέρεται να έδωσε εκείνη την ημέρα 14.000 ευρώ σε μετρητά, για τα έξοδα φακέλου δύο δανείων, του δικού του και του 61χρονου. Ακολούθησε συνάντηση στις 29 Μαρτίου 2021, παρουσία του «Σαράφη» και του 61χρονου, καθώς και την 1η Απριλίου 2021 όπου ο φίλος του φέρεται να έδωσε και πάλι χρήματα και συγκεκριμένα 18.561 ευρώ για την ασφάλεια του δανείου.

Ο δικηγόρος του βασικού κατηγορούμενου, υποστηρίζει πως ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες, βάζοντας στο στόχαστρο τη Νέα Δημοκρατία.

«Αρνείται τη κατηγορία από την πρώτη στιγμή. Αν μελετήσει κανείς την δικογραφία θα κατανοήσει ότι όλη η δικογραφία ξεκίνησε από παρακολούθηση και εμπλοκή συγκεκριμένου προσώπου το οποίο εμπλέκεται πολιτικά με τη Νέα Δημοκρατία», αναφέρει ο δικηγόρος του «Μάξιμου Σαράφη» Κωνσταντίνος Γώγος.

Σύμφωνα με αρμόδιες εισαγγελικές πηγές, το καθεστώς προστασίας του μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη» εξακολουθεί να ισχύει, εκτός κι αν κάποιοι από τους θιγόμενους, ζητήσουν την «αφαίρεση της κουκούλας». Σε αυτή την περίπτωση, τονίζουν, αρμόδιοι κύκλοι, θα επανεξεταστεί η υπόθεση.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη ώστε να αποχαρακτηριστεί από το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα ο «Μάξιμος Σαράφης», προαναγγέλλει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αποκαλύφθηκε ότι είναι ο Δεστεμπασίδης, ένας άνθρωπος του κοινού ποινικού δικαίου και την Δευτέρα θα προχωρήσουν και οι σχετικές νομικές ενέργειες, θα δώσω εντολή στον κ. Δημητρακόπουλο, να πάρουμε τη χαρά πριν τις εκλογές», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Το πρωί του Σαββάτου οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατώφλι των ανακριτικών Αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

“DRAGONS’ DEN”: Πρεμιέρα με επενδύσεις και συμφωνίες 135000 ευρώ (βίντεο)

Πολ Πελόζι: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με σφυρί που δέχτηκε

Λονδίνο: Τεχνίτης καταπλακώθηκε από τηλεσκοπικό ουρητήριο σε δρόμο (βίντεο)