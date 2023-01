Κόσμος

Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί από πτώση φλεγόμενου λεωφορείου σε χαράδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έγινε το πολύνεκρο δυστύχημα. Πολλά από τα θύματα είναι αδύνατον να αναγνωριστούν καθώς έχουν απανθρακωθεί.

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα και τυλίχθηκε στις φλόγες στην επαρχία Μπαλουτσιστάν στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σαράντα ένα πτώματα περισυνελέγησαν μετά το δυστύχημα, κάποια από τα οποία έχουν απανθρακωθεί, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώρισή τους, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ίσραρ Ουμράνι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε καθώς το λεωφορείο με περίπου 48 επιβαίνοντες βρισκόταν καθ'οδόν από την πρωτεύουσα του Μπαλουτσιστάν Κουέτα προς την νότια πόλη Καράτσι, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Χάμζα Άνζουμ, αξιωματούχος της περιοχής Λασμπέλα, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, δήλωσε στην εφημερίδα Dawn ότι το όχημα προσέκρουσε σε πυλώνα της γέφυρας που διέσχιζε, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του σε χαράδρα, και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τροχαία δυστυχήματα σημειώνονται συχνά στο Πακιστάν, όπου οι παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι συχνές και οι δρόμοι σε πολλές αγροτικές περιοχές είναι σε κακή κατάσταση.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιούνιο, μεταξύ των οποίων

Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσε μετά τον χορό - Πέθανε στα χέρια της γυναίκας του

Ρέθυμνο: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό και μαχαίρωμα σε μπαρ

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Η μητέρα της ξεκίνησε απεργία πείνας στη φυλακή