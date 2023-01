Australian Open - Τζόκοβιτς: Σίγουρος για τη νίκη του είχε ετοιμάσει τζάκετ με το... Νο22

Αθλητικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε παραγγείλει και φόρεσε μετά τον τελικό τζάκετ που δείχνει τον αριθμό των Grand Slam που έχει κερδίσει.



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία στη Μελβούρνη αφού έφτασε τα 22 Grand Slam και ισοφάρισε τον Ράφα Ναδάλ στην κορυφή.

Ο Σέρβος τενίστας που είχε 9/9 νίκες σε τελικούς στο Australian Open ήταν σίγουρος για τη νίκη του και είχε παραγγείλει τζάκετ που είχε ραμμένο πάνω του το Νο22.

Μετά την κατάκτηση του 22ου Grand Slam το φόρεσε στην απονομή και αποθεώθηκε.

Ο Νόλε έχει μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία να γίνει μέσα στο 2023 να ξεπεράσει και τον Ναδάλ σε κατακτήσεις Grand Slam. Το ίδιο φόρεσε και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

