Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΟΦΗ: επιστροφή στις νίκες για τους “ερυθρόλευκους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελ Αραμπί και ο Πασχαλάκης «λύτρωσαν» τον Ολυμπιακό απέναντι στον σκληροτράχηλο ΟΦΗ.

Ο εξαιρετικός ΟΦΗ των τελευταίων αγωνιστικών, προηγήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό, όμως οι Πειραιώτες βρήκαν τις λύσεις κι έφτασαν σε μία πολύ σημαντική νίκη με 2-1, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Super League, μειώνοντας στους τρεις βαθμούς τη διαφορά τους απ’ τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ο Ντίκο έβαλε μπροστά τους Κρητικούς στο σκορ, όμως οι Πειραιώτες έφτασαν στην ανατροπή με τα τέρματα των Μπακαμπού και Ελ Αραμπί. Δοκάρι στο 67’ ο Χουάνγκ Ιν-μπεόμ, πολλές καθοριστικές επεμβάσεις από τον γκολκίπερ του ΟΦΗ, Χρήστο Μανδά, ο οποίος νικήθηκε στο 76’, τις αππκρούσεις του αγώνα έκανε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, στο 82’ στο πλασέ του Γκρόνινγκ και στο 90' στο σουτ του Μπάκιτς, κρατώντας τη νίκη για την ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 7’ ο Γκάρι Ροντρίγκες δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά απ’ την εξαιρετική ασίστ του Χάμες. Στο 19’ ο ΟΦΗ «πάγωσε» το φαληρικό γήπεδο, όταν ο Θοράρινσον έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Ντίκο με γυριστό συρτό σουτ, έστειλε την μπάλα στη ρίζα του αριστερού δοκαριού και στα δίχτυα του Πασχαλάκη.

Στο 29’ ο Χάμες Ροντρίγκες ελευθερώθηκε και σούταρε δυνατά με το αριστερό, αλλά ο Μανδάς έκανε εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το πολύ δυνατό σουτ του Χουάνγκ Ιν-μπεόμ πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 40’ όταν, από το φάουλ του Χάμες Ροντρίγκες, ο Μπακαμπού πήρε τη γυριστή κεφαλιά, για να στείλει τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Μανδά και να φέρει το ματς στα ίσα (1-1).

Λίγο πριν το ημίχρονο ο Μπιέλ νικήθηκε από τον Μανδά σε προσπάθειά του απ’ το ύψος της περιοχής, ενώ στο 54’ ο Ισπανός βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής με τη μπάλα μπροστά του, έπειτα από γύρισμα του Μπακαμπού, αλλά ο γκολκίπερ του ΟΦΗ έκανε τεράστια επέμβαση και κράτησε το 1-1.

Στο 67’ ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ με το τρομερά δυνατό σουτ του Χουάνγκ Ιν-μπεόμ, που ακούμπησε ελάχιστα ο Μανδάς στέλνοντας την μπάλα να χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 75’ η ασίστ του Χάμες προς τον Μπιέλ οδήγησε σε ένα άσχημο τελείωμα από τον Ισπανό που πλάσαρε άουτ.

Τη λύση για τους γηπεδούχους έδωσε ο Ελ Αραμπί στο 76’, ένα λεπτό (!) μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο όταν, από ωραία πάσα του Ρέαμπτσιουκ στην πλάτη της άμυνας και γύρισμα του Εμβιλά, βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο στη μικρή περιοχή για να σπρώξει την μπάλα στο δοκάρι και στα δίκτυα του Μανδά.

Στο 82’ ο Γκρόνινγκ έφυγε σε τετ-α-τετ με τον Πασχαλάκη, όμως ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά αποκρούοντας και διατηρώντας το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα. Το ίδιο έπραξε και στο 90’, όταν ο Μπάκιτς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά άπλωσε το σώμα του στο τετ-α-τετ και κράτησε τη νίκη για την ομάδα του ως το τέλος.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Εμβιλά - Πασαλίδης, Ντιουσέ, Μπαλογιάννης, Λάρσον, Τσιλιανίδης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Παπασταθόπουλος (85’ Σισέ), Ρέτσος, Ρέαμπτσιουκ (74’ Ραμόν), Εμβιλά, Ίνμπομ Χουάνγκ, Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες (65’ Μασούρας), Χάμες Ροντρίγκες (85’ Σαμασέκου), Μπακαμπού (75’ Ελ Αραμπί).

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Διαμαντής, Πασαλίδης, Βούρος, Θοράρινσον (82’ Τσιλιανίδης), Λάρσον, Ντιουσέ (82’ Μοσκέρα), Περέα, Τοράλ (71’ Μπάκιτς), Ντίκο (71 Μπαλογιάννης), Τζου (55’ Γκρόνινγκ).

Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσε μετά τον χορό - Πέθανε στα χέρια της γυναίκας του

Ρέθυμνο: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό και μαχαίρωμα σε μπαρ

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Η μητέρα της ξεκίνησε απεργία πείνας στη φυλακή