Πέθανε ο Ανταμά Νιάν

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του διεθνούς κινηματογράφου η είδηση θανάτου του Ανταμά Νιάν.

Θλίψη στην παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του ηθοποιού Ανταμά Νιάν.

Ο ηθοποιός από τη Γαλλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Έγινε ευρέως γνωστός, από τη σειρά του Netflix "Lupin" που είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Leonard και την ταινία "Furie".

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή τα γαλλικά ΜΜΕ αλλά και ο πρωταγωνιστής του στη σειρά "Lupin" του Netflix Omar Sy.

Ο ηθοποιός ανέφερε στην ανάρτηση που έκανε στα social media: «Στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους συγγενείς του Adama Niane, σπουδαίου ηθοποιού που είχα το προνόμιο και τη χαρά να παίξω δίπλα μου. Ένας άνθρωπος σπάνιας καλοσύνης… Μακάρι η ψυχή του να αναπαυθεί εν ειρήνη».

