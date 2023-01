Life

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πρώτοι σκηνές και αποσπάσματα από το σημερινό, καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι'.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια.

«Αν πέσεις, θα σε ξανασηκώσω.

Αν δεν μπορέσεις να σηκωθείς, θα ξαπλώσω κι εγώ δίπλα σου.»

ΧΟΥΛΙΟ ΚΟΡΤΑΖΑΡ

Sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας

Η σιωπή της Άννας οδηγεί στην προφυλάκισή της. Ο Δημήτρης, καταρρακωμένος ορκίζεται ότι θα ανακαλύψει τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να την στηρίξει. Οι προσπάθειές του συγκρούονται με τη θέση του ως Εισαγγελέα και ο Σταύρος τον παρακολουθεί στενά για να τον προστατέψει από οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση. Το ίδιο και ο Σπύρος, ο οποίος φοβάται ότι ο γιος του θα καταστρέψει την καριέρα του.

Η Άννα βρίσκεται συντετριμμένη στη φυλακή, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί σχεδόν τίποτα από εκείνο το βράδυ. Οι συναντήσεις της με τον Δημήτρη είναι το μόνο πράγμα που της δίνει λίγη δύναμη.

Ο Αλέκος οργανώνεται για να συγκεντρώσει στοιχεία, τα οποία ενοχοποιούν την Άννα. Θα κάνει τα πάντα για να την χώσει στη φυλακή για τα καλά. Ο Ανδρέας είναι ο μόνος σύμμαχος του Δημήτρη. Θα διακινδυνεύσει κι αυτός τη θέση του για να αποδείξουν την αθωότητα της Άννας, ψάχνοντας για στοιχεία, παρά τις προειδοποιήσεις του Σταύρου.

Τι είναι αυτό που θα βρει ο Ανδρέας και θα δώσει ελπίδες στον Δημήτρη και την Άννα;

#Pagidevmenoi

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).



Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.



Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

Ειδήσεις σήμερα:

Πολεμική Αεροπορία - Πτώση μαχητικού F-4: Νεκρός ο ένας πιλότος

Θεσσαλονίκη: Σκότωσε με καραμπίνα το γείτονα του λόγω... δυνατής μουσικής

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σακίρα, η 16η Μαρτίου και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Gallery