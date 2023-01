Κοινωνία

Καιρός: Άστατος και με συχνές εναλλαγές τις επόμενες ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός την εβδομάδα που ξεκίνησε. Άστατος κατά βάση, αλλά και «πλούσιος» σε αλλαγές.

Ο καιρός των επόμενων επτά ημερών μπορεί να χαρακτηριστεί από τρεις διακριτές προγνωστικές φάσεις, σύμφωνα με τη νεότερη ανάλυση των προγνωστικών στοιχείων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Πιο αναλυτικά:

Η πρώτη φάση, η οποία και χαρακτηρίζεται από χαμηλή προγνωστική αβεβαιότητα, αφορά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 30/01 έως τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 01/02. Αυτό το χρονικό διάστημα θα χαρακτηριστεί από μικρή πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές στα πεδινά και ασθενείς κατά βάση χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα, της νότιας κυρίως χώρας.

Η δεύτερη φάση, η οποία επίσης χαρακτηρίζεται από χαμηλή προγνωστική αβεβαιότητα, αφορά το χρονικό διάστημα από τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 01/02 έως και τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 03/02. Αυτό το χρονικό διάστημα θα χαρακτηριστεί από άνοδο της θερμοκρασίας και την απουσία φαινομένων στη χώρα μας.

Τέλος, η τρίτη φάση, η οποία και χαρακτηρίζεται από υψηλή προγνωστική αβεβαιότητα, αφορά το χρονικό διάστημα από τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 03/02 έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 06/02. Αυτή η περίοδος αναμένεται να χαρακτηριστεί από πτώση της θερμοκρασίας και αρχικά κατά τη διάρκεια της Παρασκευής από βροχοπτώσεις στα πεδινά και χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Ωστόσο, η ένταση της πτώσης της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 04-05/02 παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη. Το ίδιο ισχύει και για την πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων καθώς και τα πιθανά υψόμετρα χιονόπτωσης.