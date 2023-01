Κόσμος

Πακιστάν – έκρηξη σε τέμενος: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων (εικόνες)

Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση του βομβιστή καμικάζι, ενώ υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες.

Η έκρηξη βομβιστή-καμικάζι μέσα σε ισλαμικό τέμενος στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Πεσάβαρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησαν σήμερα αξιωματούχοι νοσοκομείου στην πόλη.

Ο Μουχάμαντ Άσιμ Χαν, εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading της Πεσάβαρ, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας διακομίστηκαν κι άλλα πτώματα σε αυτό.

Ο κ. Χαν είπε επίσης ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι 57, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

