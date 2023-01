Life

“The 2Night Show” - Χάρης Βαφειάς: Ο πλοιοκτήτης του “DRAGONS’ DEN” αποκαλύπτεται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εφηβικό ξεκίνημα στα ναυτιλιακά και γιατί τον αποκαλούν Harry Potter. Όλα όσα αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στο "The 2Night Show¨" ο Γρηγόρης καλωσόρισε τον Χάρη Βαφειά. Ο επιχειρηματίας και πλοιοκτήτης μίλησε για την επαγγελματική του πορεία από τα πρώτα του βήματα στη Ναυτιλία μέχρι τη μεγάλη του επιτυχία στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

"Ίσως κληρονόμησα το δαιμόνιο του παππού μου που ξεκίνησε από τη Χίο και πήγε στην Αργεντινή χωρίς να ξέρει τη γλώσσα ούτε να έχει τα χρήματα. Όποιος τολμάει έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει" δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βαφειάς.

"Όταν ήμουν μικρός με έστελνε ο πατέρας μου με το τρένο στη ναυτιλιακή για να δω πώς πάει κάθε μέρα ο κόσμος στη δουλειά του. Ήθελε να δω πως δεν πάνε με λιμουζίνα. Στα 17 με έστειλε στην Κίνα σε ένα ναυπηγείο να πάω να παζαρέψω τον λογαριασμό ενός καραβιού μας" είπε ενώ "εξομολογήθηκε' πως οι.Αμερικανοί τον αποκαλούν… Harry Potter "όταν έβαλα την εταιρεία μου στο χρηματιστήριο ήμουν πολύ μικρός γι΄αυτό με αποκαλούν Harry Potter.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ως επενδυτής-Dragon, στο νέο σόου επενδύσεων του ΑΝΤ1, "Dragons’ Den"

"Βγαίνω πιο σκληρός από ό,τι είμαι κανονικά, νόμιζα ότι θα είμαι ο πιο σκληρός από τους κριτές, τελικά δεν είμαι" δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση F-4 στην Ανδραβίδα - Αντιπτέραρχος ε.α: Η λάθος εκτίμηση πιθανόν ο λόγος πτώσης του αεροσκάφους

Πώς ο πληθωρισμός επηρεάζει τους πολίτες στην Ευρώπη

Καιρός: βροχές, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη