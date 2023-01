Κόσμος

Πούτιν: “Εντολή” για κοινά κέντρα στρατιωτικής εκπαίδευσης με την Λευκορωσία

Ο Ρώσος Πρόεδρος ανέθεσε στους υπουργούς του να διαπραγματευτούν με το Μινσκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε σήμερα από την κυβέρνησή του να διαπραγματευτεί την ίδρυση κοινών κέντρων στρατιωτικής εκπαίδευσης με τη Λευκορωσία, γείτονά του και από τους ελάχιστους συμμάχους του οι οποίοι στηρίζουν την επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Σε διάταγμα που εκδόθηκε σήμερα, ο Πούτιν ανέθεσε στους υπουργούς του, της Άμυνας και των Εξωτερικών, να διαπραγματευτούν με το Μινσκ την ίδρυση τέτοιων κέντρων, χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση.

Σύμμαχος της Ρωσίας, η Λευκορωσία έχει χρησιμεύσει ως βάση στα μετόπισθεν στα ρωσικά στρατεύματα για την επίθεσή τους κατά της Ουκρανίας από τις 24 του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά ο λευκορωσικός στρατός απέφυγε έως τώρα να μπει στη μάχη στο ουκρανικό έδαφος.

Στα μέσα Οκτωβρίου, η Λευκορωσία και η Ρωσία είχαν ανακοινώσει την ίδρυση κοινής στρατιωτικής δύναμης, η οποία σύμφωνα με το Μινσκ είχε αμιγώς "αμυντική" αποστολή.

Οι δύο χώρες διεξάγουν σε μόνιμη βάση ευρείας κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις ενισχύοντας τακτικά τις φήμες, σύμφωνα με τις οποίες ο λευκορωσικός στρατός θα μπορεί να εξαπολύσει και αυτός επίθεση στην Ουκρανία.

