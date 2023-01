Αθλητικά

Χίλσμπορο: Η Αστυνομία ζητά “συγγνώμη” 34 χρόνια μετά την τραγωδία

Οι αρχικοί ισχυρισμοί της βρετανικής Αστυνομίας για τα αίτια της τραγωδίας με τους δεκάδες νεκρούς, η μόνιμη αντιπαράθεση με τους επιζώντες και η "συγγνώμη".

Το εθνικό συμβούλιο αρχηγών αστυνομίας της Βρετανίας (NPCC) και το κολέγιο αστυνομίας ζήτησαν συγγνώμη από τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του Χίλσμπορο το 1989, κατά την οποία 97 οπαδοί της Λίβερπουλ έχασαν τη ζωή τους.

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου Αγγλίας του 1989 ήταν το σκηνικό της χειρότερης αθλητικής τραγωδίας της Βρετανίας, όταν 96 οπαδοί της Λίβερπουλ συντρίφτηκαν μέχρι θανάτου σε ένα γεμάτο και περιφραγμένο περίβολο στην κάτω εξέδρα.

Ένα θύμα πέθανε τον Ιούλιο του 2021 αφού υπέστη σοβαρή και μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη.

Η αστυνομία κατηγόρησε αρχικά μεθυσμένους οπαδούς, μια εξήγηση που πάντα απορρίπτονταν από τους επιζώντες, τους συγγενείς των θυμάτων και την ευρύτερη κοινότητα του Λίβερπουλ που πέρασαν χρόνια παλεύοντας για να μάθουν τι είχε συμβεί.

Μεταγενέστερες έρευνες και ανεξάρτητη έρευνα απάλλαξαν τους οπαδούς από κάθε ευθύνη.

«Η αστυνόμευση απέτυχε βαθιά στην τραγωδία του Χίλσμπορο. Λυπούμαστε που η υπηρεσία το έκανε τόσο λάθος», δήλωσε ο αρχιφύλακας Άντι Μαρς, διευθύνων σύμβουλος του Κολλεγίου αστυνόμευσης.

«Οι αστοχίες της αστυνομίας ήταν η κύρια αιτία της τραγωδίας και από τότε συνέχισαν να καταστρέφουν τις ζωές των μελών της οικογένειας. Όταν χρειαζόταν περισσότερο η ηγεσία, οι πενθούντες αντιμετωπίζονταν συχνά με αναίσθητο τρόπο και η απάντηση δεν είχε συντονισμό και επίβλεψη».

Ο Μάρτιν Χιούιτ, πρόεδρος του NPCC, δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά για τις τραγικές απώλειες ζωών» και για τον «πόνο και τον πόνο που βίωσαν οι οικογένειες των 97 θυμάτων εκείνη την ημέρα» και τα χρόνια που ακολούθησαν.

«Συλλογικά, οι αλλαγές που έγιναν μετά την καταστροφή του Χίλσμπορο και ως απάντηση στην έκθεση του αιδεσιμότατου Τζέιμς Τζόουνς στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι οι τρομερές αστυνομικές αστοχίες που έγιναν την ημέρα και μετά δεν θα μπορέσουν ποτέ να επαναληφθούν», πρόσθεσε.

Το 2019, ο πρώην επικεφαλής εφορος Ντέιβιντ Ντάκενφιλντ, ο αστυνομικός διοικητής που είναι υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις στο στάδιο, κρίθηκε αθώος για ανθρωποκτονία, μια απόφαση που είχε συγκλονίσει τους επιζώντες και τα μέλη της οικογένειας των θυμάτων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι οπαδοί της Νιούκαστλ παραπονέθηκαν για «υπερβολικό αριθμό θεατών» κατά τη διάρκεια του αγώνα τους για το Κύπελλο Αγγλίας εναντίον της Σέφιλντ Γουένσντεϊ.

Η ρυθμιστική αρχή ασφάλειας αθλητικών σταδίων της βρετανικής κυβέρνησης ανακοίνωσε επίσης επανεξέταση των καταγγελιών.

