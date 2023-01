Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Κανός υπέγραψε στους Πειραιώτες

Ο Ισπανός εξτρέμ υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Τι αναφέρεται στο συμβόλαιο του για τους όρους της συνεργασίας του με τους "ερυθρόλευκους"

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα έγινε από το απόγευμα της Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2023 ο Σέρτζι Κανός, με τον Ισπανό εξτρέμ να υπογράφει στους Πειραιώτες ως δανεικός μέχρι το προσεχές καλοκαίρι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί,προσώρας, εαν στο deal με την Μπρέντφορντ συμπεριλήφθηκε κι οψιόν αγοράς του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ, Σέρτζι Κανός Τενές. Γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1997 στη Νούλες της Ισπανίας και αφού πέρασε από τα τμήματα υποδομής της τοπικής ομάδας, της Καστεγιόν και της Εσπανιόλ, ενσωματώθηκε το 2010 στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, τη Μασία. Το 2013, σε ηλικία 16 ετών, υπέγραψε στη Λίβερπουλ.

Το 2014-2015 αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια του UEFA Youth League με τους «Reds» και τον Αύγουστο του 2015 παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπρέντφορντ, με την οποία μέτρησε επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 38 συμμετοχές στην Championship. Επέστρεψε στη Λίβερπουλ και έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στο τελευταίο παιχνίδι της Premier League για τη σεζόν 2015-2016, υπό την καθοδήγηση του Γιούργκεν Κλοπ.

Τον Ιούλιο του 2016 πουλήθηκε στη Νόριτς και τον Ιανουάριο του 2017 πήρε μεταγραφή στην Μπρέντφορντ, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 29 συμμετοχές, οκτώ γκολ και πέντε ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 πραγματοποίησε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό εννέα γκολ και επτά ασίστ. Το 2019-2020 έπαιξε με την Μπρέντφορντ στον τελικό των play offs για την άνοδο στην Premier League, ενώ το ίδιο συνέβη το 2020-2021, όταν με 46 συμμετοχές, εννέα γκολ και εννέα ασίστ ήταν κομβικός για την ομάδα του στην κατάκτηση της ανόδου στην Premier League, στην οποία θα συμμετείχε το κλαμπ για πρώτη φορά μετά από 74 χρόνια.

Το 2021-2022 όχι μόνο έκανε 31 συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία, αλλά πέτυχε και το πρώτο ιστορικό γκολ της ομάδας του στο πρωτάθλημα (έκλεισε τη σεζόν με 35 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ). Εφέτος πραγματοποίησε έξι συμμετοχές με την Μπρέντφορντ, εκ των οποίων τις πέντε στην Premier League. Έχει εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας στα τμήματα U15, U16, U17 και U19».

