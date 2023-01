Πολιτισμός

Καλλιτέχνες - 48ωρη απεργία: Kόντρα για την ρύθμιση στο Προεδρικό Διάταγμα

Τι αναφέρουν οι εκπρόσωποι των καλλιτεχνών για την νομοθετική ρύθμιση που προώθησε η Κυβέρνηση. Τι διευκρινίζει το Υπ. Πολιτισμού, τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι καλλιτέχνες προχωρούν «ακόμα πιο δυναμικά στην 48ωρη απεργία» που έχουν εξαγγείλει για την Τετάρτη 1η και Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, καθώς η νομοθετική ρύθμιση που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός και κατατέθηκε χθες στην Βουλή «όχι μόνο δεν θεραπεύει τα προβλήματα που δημιουργεί το ΠΔ 85/2022, αλλά καταργεί και τα εναπομείναντα δικαιώματα των καλλιτεχνών» λένε στις ανακοινώσεις τους.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος « πλέον, οι αμοιβές των καλλιτεχνών στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δεν θα καθορίζονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά από την εκάστοτε κυβέρνηση», ενώ η ρύθμιση «δεν καταργεί το Π.Δ. και οι απόφοιτοι των καλλιτεχνικών σχολών δραματικών, ωδείων, κινηματογραφικών και χορού οδηγούνται στην κατάταξη Δ.Ε. με τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών να εξακολουθούν να θεωρούνται ισότιμα με απολυτήρια Λυκείου και οι απόφοιτοι υποβαθμίζονται πλέον οριστικά» προσθέτει το Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού.

Η τροπολογία «καταργεί την κατάταξη του Ενιαίου Μισθολογίου στις γνωστές κατηγορίες ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ. Οι όποιες προσαυξήσεις είχαν προβλεφθεί για Κορυφαίους και Αρχιμουσικούς όπως και το μουσικό επίδομα παραμένουν, αλλά θα υπολογίζονται πλέον με βάση το νέο βασικό μισθό που θα καθορίσει η Υπουργική απόφαση. Με ανακοινωμένη την υποβάθμιση των Πτυχίων μας στο επίπεδο 5 (ΙΕΚ) θεωρούμε σίγουρο ότι μιλάμε για μειώσεις σε ένα μισθολογικό επίπεδο λίγο κάτω από το ΤΕ» επισημαίνει στην ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος .

Υπ. Πολιτισμού: σαφείς απαντήσεις για τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα

«Οριστικές απαντήσεις στα ζητήματα για τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, που έχουν τεθεί στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το ΠΔ 85/2022 και σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού» δίνουν οι δύο ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, που κατατέθηκαν στη Βουλή στις 30/1, αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

Με την πρώτη ρύθμιση «επεκτείνεται και στους ΟΤΑ, υφιστάμενη διάταξη που αφορούσε σε εποπτευόμενους φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημοσίου, σύμφωνα με την οποία οι αποδοχές των καλλιτεχνών καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Η ως άνω ρύθμιση κατέστη αναγκαία, προκειμένου να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι και στους ΟΤΑ, οι αποδοχές των καλλιτεχνών καθορίζονται με ειδικό τρόπο, ως αναγνώριση της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους» επισημαίνει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την δεύτερη ρύθμιση, «εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 85/2022, η απασχόληση καλλιτεχνών για την παροχή αμιγώς καλλιτεχνικού έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα. Με την ρύθμιση αυτή αποτυπώνεται και νομοθετικά αυτό το οποίο είχε εξ αρχής διασαφηνιστεί από την κυβέρνηση, ότι δηλαδή η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καλλιτεχνών εξαιρείται από το ΠΔ 85/2022, εφόσον αφορά σε παροχή αμιγώς καλλιτεχνικού έργου. Επιπλέον εξαιρείται και ως προς τις προσλήψεις εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών κλάδων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου ισχύει και εφαρμόζεται διακριτό προσοντολόγιο. Η ρύθμιση επιβεβαιώνει επίσης ότι η εφαρμογή του ΠΔ δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε μετατροπή υφιστάμενων θέσεων καλλιτεχνών βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε θέσεις βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις «μπαίνει τέλος σε οποιαδήποτε αμφιβολία είχε δημιουργηθεί στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το εάν το ΠΔ 85/2022 επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την πρόσληψη, απασχόληση και αμοιβή καλλιτεχνών στο Δημόσιο, αλλά και ακαδημαϊκά τους ζητήματα. Επιπλέον διασφαλίζεται οριζόντια στο Δημόσιο η δίκαιη αμοιβή τους, ενώ πρόκειται να ακολουθήσει και σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

Σε δήλωση της, η Σία Αναγνωστοπούλου, Τομεάρχης Πολιτισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρει:

«Με μια τροπολογία-φάρσα, χειρότερη και από το ίδιο το Προεδρικό Διάταγμα, η κυβέρνηση δείχνει ξεκάθαρα πόσο βαθιά απεχθάνεται τον καλλιτεχνικό κόσμο. Παίζει χωρίς καμιά αιδώ ένα ξεδιάντροπο πολιτικό παιχνίδι που βασίζεται στον αποπροσανατολισμό και το ανατολίτικο παζάρι και φέρνει μια δήθεν διορθωτική τροπολογία που δίνει την χαριστική βολή στην αξιοπρέπεια του κόσμου του Σύγχρονου Πολιτισμού. Γιατί δεν αποσύρει το ΠΔ; Γιατί δεν λύνει κανένα πρόβλημα από αυτά που έχει θέσει όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος; Γιατί δεν μας λέει τι θα γίνει με τους απόφοιτους πριν το 2003 που ήταν ΤΕ πριν το ΠΔ;

Τι θα γίνει για τους ηθοποιούς, τους χορευτές και τους κινηματογραφιστές που εργάζονται σε καλλιτεχνικές σχολές, εργαστήρια κ.λπ; Γιατί εμπαίζει καλλιτέχνες και δημιουργούς; Με βερμπαλισμούς και μακροσκελείς αναρτήσεις ο Πρωθυπουργός μας υποσχόταν από την Ιαπωνία, μια μετεκλογική φαντασμαγορία, αν τον ψηφίσουμε και τώρα με μια κίνηση πανικού μπροστά στις σφοδρές αντιδράσεις και στη γενναία στάση του καλλιτεχνικού κόσμου, επιχειρεί να κάνει μια απίστευτη αναδίπλωση, με μια νομοθετική ρύθμιση έκτρωμα. Ο κόσμος του Πολιτισμού έχει κατεβεί στο δρόμο κύριε Πρωθυπουργέ και εμείς σεβόμαστε τα δίκαια αιτήματα του. Τίποτα λιγότερο από το να αποσύρετε το Προεδρικό Διάταγμα!».

Ορίστηκαν Ομάδες Εργασίας για την καλλιτεχνική εκπαίδευση

Εν τω μεταξύ, το αντικείμενο και τη σύνθεση των τριών Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στην καλλιτεχνική εκπαίδευση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα, Τρίτη, τα υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Παιδείας.

Έργο των τριών Ομάδων Εργασίας (Θέατρο, Χορός, Μουσική), σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, είναι η εκπόνηση αναλυτικών προτάσεων προς τον σκοπό ανάληψης κοινής νομοθετικής πρωτοβουλίας των συναρμόδιων Υπουργείων για την δημιουργία δημόσιας πανεπιστημιακού επιπέδου σχολής στις παραστατικές τέχνες. Επιπλέον, Ομάδα Εργασίας Μουσικής θα έχει ως έργο και την εκπόνηση αναλυτικών προτάσεων για την διαμόρφωση εθνικού πλαισίου Ωδειακής Εκπαίδευσης.

Οι ομάδες είναι ενδεκαμελείς και προβλέπεται να ολοκληρώσουν το έργο τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023.

Πρόεδρος και των τριών ενδεκαμελών Ομάδων Εργασίας ορίστηκε η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, Ελένη Δουνδουλάκη, ενώ και στις τρεις Ομάδες Εργασίας συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ, Γιώργος Βούτσινος, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, Οδυσσέας Ζώρας, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Θανάσης Κοντογεώργης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Περικλής Μήτκας, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ιωάννα Λυτρίβη.

Επιπλέον, στην Ομάδα Εργασίας Θεάτρου, συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Διευθύντρια Σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου, Δηώ Καγγελάρη, και ο Διευθυντής της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Γιάννης Ρήγας. Στην Ομάδα Εργασίας Χορού, συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Γιώργος Κουμεντάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ο Δάφνις Κόκκινος, Διευθυντής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. Στην Ομάδα Εργασίας Μουσικής συμμετέχουν ο Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος, Διευθυντής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και ο Σίμος Παπάνας, Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Οι Ομάδες Εργασίας αναμένεται να διαβουλεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με αντιπροσωπευτικούς φορείς των παραστατικών τεχνών και αντιπροσωπευτικά όργανα σπουδαστών και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με εμπειρογνώμονες και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους του κάθε χώρου. Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγγειλε την δημιουργία δημόσιων σπουδών παραστατικών τεχνών πανεπιστημιακού επιπέδου έως το 2025.

