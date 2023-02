Κοινωνία

Καιρός: Πού έφτασε στους -11 βαθμούς η θερμοκρασία

Παγωνιά το πρωί της Τετάρτης στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Παγετός σημειώθηκε σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους -11 βαθμούς Κελσίου στον μετεωρολογικό σταθμό στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας.

Οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, σημειώθηκαν σε Σέλι (-9,3), Παναχαϊκό (-8,4), Τέροβο Ιωαννίνων (-7,8), Βωβούσα Ιωαννίνων (-7,7), Βλάστη Κοζάνης (-7,6) και Μέτσοβο (-6,8 βαθμοί).

