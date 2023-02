Παράξενα

Γερμανία: δολοφόνησε τη σωσία της για να γλιτώσει από τους συγγενείς της (βίντεο)

Η 23χρονη, με τον συνεργό της, κατακρεούργησαν τη σωσία της, για να προσποιηθεί τον θάνατό της, λόγω οικογενειακής διαμάχης.

Μία στυγερή δολοφονία συνέβη στη Γερμανία, όταν μια 23χρονη αισθητικός, εντόπισε τη σωσία της και με τη βοήθεια του συνεργού της, την κατακρεούργησε για να προσποιηθεί τον θάνατό της.

Πιο συγκεκριμένα, η 23χρονη Γερμανίδα ιρακινής καταγωγής Σαραμπαν Κ. , αφού βρήκε την σωσία της στο Instagram, μια ινφλουένσερ που ζούσε στην Γερμανία με καταγωγή από την Αλγερία την δολοφόνησε, την έβαλε νεκρή μέσα στο αυτοκινητό της και θέλησε με αυτον τον τρόπο όλοι να πιστέψουν ότι είναι νεκρή.

Ακόμη και οι γονείς της κατηγορουμένης, ειχαν πειστεί από την ομοιότητα, θηκαν στο σημείο όπου βρεθηκε δολοφονημένη δήθεν η κόρη τους, την αναγνώρισαν αφου έμοιαζαν σαν δυο σταγόνες νερό με το θύμα.

Ωστόσο η νεκροψία την επόμεη μέρα έφερε την μεγάλη ανατροπή και αποκάλυψη, καθώς η σορός τελικά διαπιστώθηκε πως ανήκε στην Khadidja O, μια Αλγερινή beauty blogger από το Heilbronn στη γειτονική πολιτεία Baden-Wurttemberg, η οποία ήταν επίσης 23 ετών.

Επιπλέον, ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει την αισθητικό, την επόμενη μερα της δήθεν δολοφονίας της να είναι αναστατωμένη σε μια πιτσαρία, μάλλον της χάλασε τα σχέδια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Σαραμπάν Κ. αισθητικός στο επαγγελμα είχε επικοινωνία στα social media με πολλές γυναίκες που της έμοιαζαν δίνοντας πολλά ψευδώνυμα μία εβδομάδα πριν από τη δολοφονία της άτυχης Αλγερινής. Υποσχόταν διάφορα για να κάνει τις συναντήσεις, μόνο που στην αρχή ήταν ανεπιτυχείς. Αλλά η Καντλίντγια Ο. συμφώνησε να συναντηθούν, καθώς, πείσθηκε ότι την θελουν για μοντέλο φωτογράφισης καλλυντικών.



Ο συνεργός της, αλβανικής καταγωγης Σεκίρ Κ. και η Σαραμπάν Κ. με το αυτοκινητό τους φέρεται να μετέφεραν την κοπέλα από το διαμέρισμά της την ημέρα της δολοφονίας σε απομακρυσμένο μέρος. Σε μια δασική έκταση μεταξύ των Χάιλμπρον και Ίνγκολσταντ, το ζευγάρι κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, την Αλγερινή beauty blogger.

Σύμφωνα με την αστυνομία «το όπλο του εγκλήματος δεν βρέθηκε, αλλά τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα. Το θύμα δέχθηκε πάνω από 50 μαχαιριές με το πρόσωπο της κοπέλας να είναι εντελώς παραμορφωμένο.«Αν και οι έρευνες συνεχίζονταν και άλλοι μάρτυρες περίμεναν για να ανακριθούν, εκδόθηκαν δύο εντάλματα σύλληψης εναντίον των Σεκίρ K. και Σαραμπάν Κ. στις 26 και 27 Ιανουαρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του εισαγγελέα στο Ινγκόλσταντ. Σε περίπτωση καταδίκης, το ζευγάρι αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη.





