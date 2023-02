“The 2Night Show” την Τετάρτη με Κορομηλά και Βαγενά (εικόνες)

Life

Το αποψινό επεισόδιο του "The 2Night Show" είναι γυναικεία υπόθεση.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Ρούλα Κορομηλά, στην πρώτη τους τηλεοπτική συνάντηση.

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια κάνει μία αναδρομή στην πολυετή λαμπερή πορεία της, θυμάται πρόσωπα, παρασκήνια, συνεργάτες και μιλάει για την επιστροφή της στην τηλεόραση. Τι συνέβη όταν φιλοξένησε, τηλεοπτικά, τον Eros Ramazzotti και τον Ricky Martin; Υπάρχουν καλεσμένοι που είναι «γρουσούζηδες»; Για ποιο λόγο είναι «προληπτική» με το μωβ χρώμα; Γιατί όταν ήταν μικρή, την αποκαλούσαν «Θοδωράκη»; Πώς αντιδρούσε ο πατέρας της, όταν την έβλεπε να χορεύει στις εκπομπές;

Επίσης, θυμάται την περιπέτεια της υγείας της, μιλάει για τη σχέση που έχει με τους δύο πρώην συζύγους της και εξηγεί με ποιον τρόπο την «προσγείωνε» ο αδελφός της, όταν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της. Τέλος, περιγράφει πώς είναι να «ζει» στο «Σπίτι με το Mega».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και την Άννα Βαγενά.

Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράζεται σημαντικές στιγμές από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέαμα, μιλάει για τα 44 χρόνια που έζησε στο πλευρό του αγαπημένου της Λουκιανού Κηλαηδόνη, αλλά και για τον ρόλο της ως μητέρα και γιαγιά. Πώς εμπνεύστηκε ο αξέχαστος δημιουργός την ιδέα για το «θρυλικό» πάρτι στη Βουλιαγμένη; Πώς δημιούργησε η ίδια το Θεσσαλικό Θέατρο;

Επίσης, αναφέρεται στα ταλέντα που εντόπισε και ανέδειξε, όπως ο Λάκης Λαζόπουλος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου και ο Μιχάλης Ρέππας με τον Θανάση Παπαθανασίου. Τέλος, μιλάει για τις παραστάσεις «Ατσάλι» και «Φοβάμαι Ταυρομάχε», που φιλοξενούνται στο θεατρικό της «σπίτι», στο Μεταξουργείο.

