Πριγκίπισσα Νταϊάνα: προσωπικές επιστολές της στο... “σφυρί”

"Αν ήξερα πριν από ένα χρόνο τι θα βίωνα περνώντας αυτό το διαζύγιο, δεν θα συναινούσα ποτέ", αναφέρει μεταξύ άλλων στις προσωπικές επιστολές της η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Άγνωστες μέχρι σήμερα επιστολές της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε φιλικά της πρόσωπα ήρθαν στο φως και μεταφέρουν τις δύσκολες στιγμές και τα συναισθήματα που βίωνε την περίοδο του διαζυγίου της με τον Κάρολο.

Σε μία από αυτές με ημερομηνία 20 Μαΐου 1996, η Νταϊάνα έγραφε: «Αν ήξερα πριν από ένα χρόνο τι θα βίωνα περνώντας αυτό το διαζύγιο, δεν θα συναινούσα ποτέ. Είναι απελπιστικό και άσχημο».

Οι 32 χειρόγραφες επιστολές της πριγκίπισσας είναι γραμμένες από τα τέλη του 1995 και το 1996 προς τους φίλους της Σούζι και Τάρεκ Κάσεμ (Susie & Tarek Kassem). Το ζευγάρι δήλωσε στη Daily Mail ότι αποφάσισε να τις πουλήσει επειδή «η κατοχή των εγγράφων είναι μεγάλη ευθύνη» και τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που υποστήριζε η Νταϊάνα.

«..Περνάω πολύ δύσκολες στιγμές και η πίεση που αισθάνομαι προέρχεται από όλες τις πλευρές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μερικές φορές να κρατήσει κανείς το κεφάλι ψηλά…. Επιθυμώ να περάσει αυτό το διαζύγιο, καθώς το πιθανό κόστος είναι τεράστιο», έγραφε η Νταϊάνα σε επιστολή της τον Απρίλιο του 1996.

Οι επιστολές θα πωληθούν μεμονωμένα μέσω του οίκου δημοπρασιών Lay's Auctioneers στις 16 Φεβρουαρίου Η αξία τους εκτιμάται στις 90.000 λίρες.

