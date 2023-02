Τοπικά Νέα

Καταγγελία: Γιος ιερέα βίαζε τον 4χρονο γιο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν όσα; είπε το παιδάκι στην ψυχολόγο. Σε βάρος του πατέρα και της πρεσβυτέρας έχει ασκηθεί δίωξη

Ένας πατέρας στη Βόρεια Ελλάδα, γιος ιερέα, κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση τον γιο του, πριν καν κλείσει τα 4 χρόνια του, με τη γιαγιά, δηλαδή την πρεσβυτέρα, παρούσα, να συμμετέχει και εκείνη στην αδιανόητη πράξη.

«Δεν τα χωράει ανθρώπινος νους αυτά που τραβάει το παιδί μου. Περιμένω δικαιοσύνη για τα βιώματα που πέρασε αυτό το παιδί, δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν τα συναισθήματά μου» δηλώνει στο Mega η μητέρα του παιδιού η οποία είχε ζήσει την κακοποίηση στα χέρια του πρώην συζύγου της αλλά όπως λέει, δεν περίμενε ποτέ να φτάσει στο σημείο να βιάσει το ίδιο τους το παιδί. «Σοκ, να φτάσει στο σημείο να κακοποιήσει; Να μπουν στη φυλακή» λέει η μητέρα του αγοριού.

«Είπε ότι δεν ήθελε να πάει σχολείο, γιατί πήγαινε να τον πάρει ο πατέρας του και ύστερα πήγαιναν στο δικό του το σπίτι. Εξήγησε ότι δεν ήθελε να πηγαίνει εκεί, γιατί όπως είπε, ο μπαμπάς και η γιαγιά του τον χτυπούσαν και έδειξε τα σημεία. Στο πρόσωπο, το κεφάλι, τα μπούτια και στα γεννητικά όργανα. Τα ''παιχνίδια'', όπως είπε, που έπαιζαν με τον μπαμπά και τη γιαγιά, τα οποία τον φόβιζαν και δεν του άρεσαν», αναφέρει ο ψυχολόγος που εξέτασε το αγοράκι. «Μου τον έφερε (σ.σ. ο πατέρας του παιδιού), άρχισε να κλαίει, αισθανόταν βρώμικος, άλλο παιδί», αναφέρει η μητέρα η οποία, αντικρίζοντας το παιδί της σε αυτήν την κατάσταση, απευθύνθηκε αμέσως στις Αρχές.

Χρειάστηκαν αρκετές συνεδρίες με ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό ώστε το παιδί να περιγράψει στους ειδικούς τα όσα φέρεται να βίωσε στα χέρια του πατέρα και της γιαγιάς του.

Ψυχολόγος: Θέλεις να πας στο σπίτι του μπαμπά;

Παιδί: Όχι, με μαλώνει. «Παιδί κακό», με έλεγε.

Ψυχολόγος: Ξέρεις τι είναι αυτό; (σ.σ. του δείχνουν φωτογραφία ανδρικού μορίου)

Παιδί: Αυτό είναι «βίδα». Αυτή είναι μικρή «βίδα» και αυτή είναι μεγάλη «βίδα». Ο μπαμπάς με πόνεσε με τη «βίδα». Στο σχολείο δεν θέλω να ξαναπάω, γιατί θα με πάρει ο μπαμπάς. Δεν θέλω να ξαναπαίξω τέτοια παιχνίδια.

Ψυχολόγος: Σε μαλώνει ο μπαμπάς;

Παιδί: Μου έδωσε σφαλιάρα. Ο μπαμπάς έδινε σφαλιάρες στη γιαγιά όταν παίζαμε «κλέφτες και αστυνόμοι».

Η αποκάλυψη της φρίκης

«Το παιδί με οδήγησε στην τουαλέτα. Μου ζήτησε βοήθεια να ανέβει, τοποθετώντας τα πόδια του στη λεκάνη και είπε ότι έτσι τον ανέβαζε και ο μπαμπάς του. Άλλη στιγμή, το παιδί έκατσε με τα γόνατά του σε μια μικρή παιδική καρέκλα με ρόδες, ακουμπώντας την κοιλιά του στην πλάτη της. Ύστερα ακούμπησε το χέρι του στα γεννητικά του όργανα τρίβοντάς τα έντονα και επαναλαμβανόμενα. ''Έτσι με έκανε ο μπαμπάς'', είπε. Ρωτήθηκε αν φορούσε ρούχα και απάντησε αρνητικά. Σε άλλη περίπτωση, ζήτησε να παίξει με ένα ψαλίδι, έκοψε σε λωρίδες ένα χαρτί και περιέγραψε ότι ''ο μπαμπάς με ψαλίδι έκοψε το παντελόνι μου''» αναφέρει η κοινωνική λειτουργός που τον εξέτασε.

Ο εισαγγελέας, στον οποίο απευθύνθηκε η μητέρα του, ζήτησε το παιδί να εξεταστεί από ιατροδικαστή. «Είχε κλειστεί στον εαυτό του, στον ιατροδικαστή δεν ήθελε να τον αγγίξει, το τραυμάτισαν το παιδί μου, πώς μπόρεσαν;» λέει η μητέρα.

Το παιδί περιέγραψε τον βιασμό του, χωρίς να συνειδητοποιεί αν αυτά που υπέστη ήταν σωστά ή λάθος, αλλά ως πράξεις που του προκάλεσαν σωματικό πόνο, όπως μεταδίδει το Mega. «Οι κινήσεις και τα λεγόμενά του είναι ενδεικτικά προβληματικής σεξουαλικής συμπεριφοράς. Είναι ένα παιδί που δείχνει να μην μπορεί να καθοδηγηθεί ως προς τα λεγόμενά του, παρ’ ότι βρίσκεται σε μια ηλικία που εύκολα θα επηρεαζόταν. Δεν θα μπορούσε όμως, να υποστηρίξει τα όσα λέει, συναισθηματικά, όπως και έκανε, κάθε φορά που περιέγραφε τα ''παιχνίδια'' με τον πατέρα του. Θύμωνε που δεν καταλαβαίναμε τι μας έδειχνε, σα να αισθανόταν ότι τον αμφισβητούμε. Ένα νήπιο δεν γνωρίζει το όριο των αγγιγμάτων, με τις σεξουαλικές ενέργειες σε βάρος του να περιγράφονται ως πράξεις που του προκάλεσαν πόνο».

«Περιέγραψε τα ''παιχνίδια'' που έπαιζαν με τη γιαγιά και τον μπαμπά, που δεν του αρέσουν και τον φόβιζαν. Έδειξε με χρήση σελοτέιπ που βρήκε στο γραφείο, πώς του έδεναν τα χέρια και τα πόδια επειδή ήταν ‘κακό παιδί’ και ότι του έβαζαν κολλητική ταινία στο στόμα για να μην φωνάζει. Ο ανήλικος ζήτησε επίσης μια πλαστική σακούλα από αυτές που είχαμε στο γραφείο για τους κάδους απορριμμάτων, την άνοιξε, την φούσκωσε με το στόμα, την πέρασε στο κεφάλι του και μετά την έκλεισε γύρω από τον λαιμό του. Ανέφερε την φράση ''κόκκινο κραγιόν'' κι έδειξε ότι ήταν πάνω σε συγκεκριμένο σημείο του σώματός του. Περιέγραψε ότι η γιαγιά το έβαλε εκεί με τα χείλη της» αναφέρει η η έκθεση πραγματογνωμοσύνης για τον ανήλικο.

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα του παιδιού κάνει λόγο για αδιανόητο περιστατικό. «Δεν τα χωράει ανθρώπινος νους αυτά που τραβάει το παιδί μου. Περιμένω δικαιοσύνη για τα βιώματα που πέρασε αυτό το παιδί, δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν τα συναισθήματά μου».

Αναφερομένη στον άντρα της και τον χαρακτήρα του, καθώς έχει καταγγείλει και την κακοποίησή της από αυτόν, λέει αναστατωμένη και κλαίγοντας: «Ο άνθρωπος αυτός δεν έδειχνε τον πραγματικό του εαυτό. Έδειχνε ότι ήταν καλός άνθρωπος γιατί καταγόταν από καλή οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν ιερέας, η μάνα του παπαδιά. Όταν έμεινα έγκυος άρχισαν τα σοβαρά προβλήματα…».

«Οι πράξεις βιντεοσκοπούνταν»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της μητέρας του αγοριού, Γιάννης Μαρακάκης, σημειώνει πως από την εξέταση του παιδιού προέκυψε πως τα όσα βίωσε, βιντεοσκοπούνταν. «Την υπόθεση την ανέλαβε το γραφείο μου μετά από τρεις εβδομάδες έρευνας για να διαπιστώσουμε αν αυτά που έλεγε το παιδάκι και η μητέρα του, αγγίζουν την αλήθεια γιατί δεν μπορούσαμε να τα συλλάβουμε. Ήμουν δύσπιστος, είχα επιφυλάξεις για τι μπορεί πραγματικά να συμβαίνει», τονίζει.

Και συμπληρώνει: «Έχουμε επικοινωνήσει με τον ανακριτή, έχουν δρομολογηθεί όσα πρέπει, ελέγχονται οι ηλεκτρονικές συσκευές. Το κατηγορητήριο αφορά και πορνογραφία εκτός των άλλων. Μετά την καταγγελία της μάνας, η πολιτεία εξέτασε το παιδί με την παρουσία παιδοψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και ανακριτικών υπαλλήλων. Όσα είπε το παιδί, τα είπε μπροστά από κάμερα. Εκεί, διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος είναι σφιγμένος όταν είναι μπροστά από την κάμερα και ρωτούσε αν είναι απαραίτητη η κάμερα. Τότε κατάλαβαν ότι τα ‘παιχνίδια’ με τον πατέρα του προβάλλονταν στην τηλεόραση. Το υλικό αυτό βιντεοσκοπείτο και μετά γινόταν προβολή». Σύμφωνα με τον κ. Μαρακάκη, «οι εκθέσεις είναι κατηγορηματικές ότι όσα κατέθεσε αποτελούν αυθεντικά δικά του βιώματα».

Σε βάρος του πατέρα και της πρεσβυτέρας έχει ασκηθεί δίωξη και αναμένεται σύντομα να συλληφθούν ενώ για την υπόθεση, ελέγχονται και άλλα άτομα.

Πηγή: protothema

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: δολοφόνησε τη σωσία της για να γλιτώσει από τους συγγενείς της (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης δεν θα μείνει ατιμώρητος (βίντεο)

Μόσχα: Ακτιβίστρια έβγαλε βόλτα μοσχάρι στην Κόκκινη Πλατεία και συνελήφθη