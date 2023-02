Κόσμος

Σοϊλού: η Τουρκία δέχεται ψυχολογικό πόλεμο

Έντονη αντιδραση από τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών για την απόφαση να κλείσουν τα προξενεία Δυτικών κρατών στην Τουρκία.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλου, αντιδρά έντονα προς χώρες της Δύσης που αποφάσισαν να κλείσουν τα προξενεία τους στην Τουρκία, επικλούμενα λόγους ασφάλειας των πολιτών τους.

Χαρακτηριστικά, ο Σοϊλού έκανε λόγο για έναρξη ψυχολογικού πολέμου στην Τουρκία και ανέφερε: "Η απόφαση 3 χωρών να κλείσουν τα προξενεία τους την ημέρα που θέσαμε ως στόχο 60 εκ. τουρίστες τους φέρνει στα πρόθυρα έναρξης νέου ψυχολογικού πολέμου στην Τουρκία"

Icisleri Bakan? Soylu: "(Uc ulkenin konsoloslugunu kapatma karar?) 60 milyon turist hedefi koydugumuz gunde, Turkiye'de yeni bir psikolojik harp baslatman?n esiginde olmuslard?r." — AA Canl? (@AACanli) February 2, 2023

Σοϊλού προς ΗΠΑ: Ποιον πάτε να ξεγελάσετε; Ποιον κοροϊδέυετε;

Πυρά εξαπέλυσε και κατα των ΗΠΑ, για την απόφαση να κλείσουν τα προξενεία, τονίζοντας μάλιστα ότι η κίνηση αυτή, σκοπό έχει να δημιουργήσει ένα κενό ασφαλείας στην Τουρκία. Ακόμη κατηγορεί την Αμερική, ότι σχετικά με τα F16 και τα F35 μαχητικά αεροσκάφη που θέλει να αγοράσει η Άγκυρα, παίζει παιχνίδια και προσπαθεί να ξεγελάσει την Τουρκία, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Όταν δεν μπόρεσαν να βγάλουν το άτομο που ήθελαν από τη φυλακή (σ.σ. τον Kavala), οι πρεσβευτές που υπέγραψαν το κείμενο, οι πρεσβευτές που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν μια νομική επιχείρηση κατά της Τουρκίας, τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κενό ασφαλείας και μια τρομοκρατική επιχείρηση στην Τουρκία με την επιχείρηση του γνωστού πρέσβη (σ.σ Αμερικάνος) . Όλα είναι πολύ ανοιχτά και ξεκάθαρα. Με την κατανόηση του «να μην υπάρχει μια σταθερή Τουρκία και να γίνει ό,τι είναι», αυτοί που γνωρίζουμε ως φίλους και συμμάχους, που κάνουν παζάρια μαζί μας για τα F-16 και τα F-35, λένε «Εμείς θέλουμε να περάσει, αλλά η Γερουσία θα το δεχθεί ή όχι;»… Ποιόν πάτε να ξεγελάσετε; Ποιον κοροϊδεύετε; Ποιο παιχνίδι προσπαθείτε να κάνετε;», ανέφερε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού.





Τουρκικός Τύπος: προξενεία και το επεισόδιο στο Αιγαίο στα πρωτοσέλιδα

Η Γενί Σαφάκ τα βάζει με χώρες δυτικών χωρών οι οποίες έκλεισαν τα προξενεία τους στην Κων/πολη φοβούμενες τρομοκρατικό χτύπημα και αναφέρει χαρακτηριστικά: "Τί γνωρίζουν οι ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία; Κάποιες χώρες είπαν στους πολίτες τους μην πηγαίνετε στην Τουρκία, υπάρχει κίνδυνος για τρομοκρατικά χτυπήματα. Μάλιστα κάποιες χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία) προχώρησαν ακόμη περισσότερο και χθες έκλεισαν τα προξενεία τους στην Κων/πολη. Αλλά είναι περίεργο που δεν μοιράστηκαν με την Τουρκία τις πληροφορίες τους, παρά τον πανικό."

Φιλοκυβερνητικές εφημερίδες προβάλλουν δηλώσεις Ερντογάν εναντίον αντιπολίτευσης ότι χαιρετά την Δύση και την Ελλάδα.

Το επεισόδιο που προβλήθηκε εχτές για το Αιγαίο με τουρκική ακτοφυλακή, η Ακσάμ το μεταδίδει από την ανάποδη, τονίζοντας ότι "Η ελληνική ακτοφυλακή ξεπερνώντας τα όρια, κυνήγυσε τη τουρκική ακτοφυλακή μέχρι τα διεθνή ύδατα"

