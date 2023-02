Αθλητικά

Super League 2: Διακοπή του πρωταθλήματος επ' αόριστον

Η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο λόγος που προέβησαν στην ενέργεια αυτή οι ΠΑΕ.

Την επ΄ αόριστον διακοπή του πρωταθλήματος της Super League 2, αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής, στη σημερινή του συνεδρίαση. Οι ΠΑΕ της δεύτερης κατηγορίας, προέβησαν σε αυτή την κίνηση, διαμαρτυρόμενες για την πρόθεση του Υφυπουργείου Αθλητισμού, να μειώσει το μερίδιό τους από το μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης, από τη φορολόγηση των κερδών του στοιχήματος.

Οι ομάδες της Super League 2 ζητούν από την Πολιτεία να τους αποδοθεί ποσό 8,5 εκατ. ευρώ, κατ΄εφαρμογήν της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 2021, το οποίο επισημαίνουν ότι έχει προϋπολογιστεί και είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητά τους. Παράλληλα, δηλώνουν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, «... καθ’ οιουδήποτε αυθαίρετα και αναπόδεικτα προσβάλλει, θίγει ή δυσφημεί τόσο τη διοργανώτρια αλλά και τις συμμετέχουσες ΠΑΕ».

Η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής αναφέρει:

«Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, παρέστησαν οι εκπρόσωποι των κατωτέρω αναφερομένων ΠΑΕ ΑΕΚ Β, ΠΑΕ ΑΕΛ, ΠΑΕ Athens Kallithea, ΠΑΕ Αιγάλεω, ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας, ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΕ Βέροια ΝΠΣ, ΠΑΕ Διαγόρας, ΠΑΕ Επισκοπή, ΠΑΕ Ηλιούπολη, ΠΑΕ Ηρακλής Λάρισας, ΠΑΕ Ηρόδοτος ΠΑΣΑ, ΠΑΕ Θεσπρωτός, ΠΑΕ Κηφισιά, ΠΑΕ Μακεδονικός, ΠΑΕ Νίκη Βόλου, ΠΑΕ Ολυμπιακός Β, ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας, ΠΑΕ Παναχαϊκή, ΠΑΕ ΠΑΟ Ρουφ, ΠΑΕ Παναθηναϊκός Β, ΠΑΕ Πανσερραϊκός, ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β, ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής, ΠΑΕ Προοδευτική, ΠΑΕ Χανιά, οι οποίες ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν:

Αναστέλλεται επ΄ αόριστον η διεξαγωγή των επόμενων αγωνιστικών των πρωταθλημάτων της Betsson Super League 2 και της Κ19 λόγω ανωτέρας βίας, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η υπ΄ αριθμ. 620241/21-12-21 ΚΥΑ που εξεδόθη σε εφαρμογή του Ν 4764/20 άρθρου 79 και δεν έχει αποδοθεί το ποσό των 8.5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στα έσοδα φορολογίας των τυχερών παιγνίων, έσοδο προϋπολογισμένο για τη βιωσιμότητα των ομάδων.

Η Super League 2 επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της και να προσφύγει αρμοδίως για την προάσπιση των συμφερόντων της στα αστικά και ποινικά δικαστήρια καθ’ οιουδήποτε αυθαίρετα και αναπόδεικτα προσβάλλει, θίγει ή δυσφημεί τόσο τη διοργανώτρια αλλά και τις συμμετέχουσες ΠΑΕ».

