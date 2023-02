Κόσμος

ΥΠΕΞ - Τουρκία: κλήση στους πρεσβευτές 9 χωρών

Μετά την απόφαση να κλείσουν τα προξενεία τους στην Τουρκία, οι πρεσβευτές των Δυτικών χωρών κλήθηκαν από το Τουρκικό ΥΠΕΞ.

Οι πρεσβευτές εννέα δυτικών χωρών κλήθηκαν σήμερα από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, αφού πολλές από αυτές έκλεισαν τα προξενεία τους στην Κωνσταντινούπολη αυτήν την εβδομάδα, επικαλούμενες κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Οι εννέα αυτές χώρες είναι οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Σουηδία, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια διπλωματική πηγή, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Τουλάχιστον έξι χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία και η Ολλανδία, ανακοίνωσαν τις τελευταίες ημέρες ότι κλείνουν προσωρινά για το κοινό τα προξενεία τους. Πολλές δυτικές κυβερνήσεις έχουν επίσης καλέσει από την περασμένη Παρασκευή τους πολίτες τους που βρίσκονται στην Τουρκία να «είναι σε επιφυλακή» γιατί υπάρχει κίνδυνος επιθέσεων, σε αντίποινα, όπως λένε, για το κάψιμο του Κορανίου σε χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Οι ΗΠΑ και η Γαλλία συμβούλευσαν στη συνέχεια τους πολίτες τους να αποφεύγουν ορισμένες τουριστικές περιοχές στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, όπως την πλατεία Ταξίμ, αλλά και ζώνες γύρω από εκκλησίες και συναγωγές.

Αντιδράσεις σχετικά με το κλείσιμο, είχαμε νωρίτερα και από τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση απέναντι στις χώρες αυτές.

