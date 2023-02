Κόσμος

Νορβηγία: Απαγορεύτηκε διαδήλωση έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας

Αντιισλαμιστές σχεδίαζαν να κάψουν το κοράνι. Κλήθηκε ο πρέσβης της Νορβηγίας στο τουρκικό ΥΠ.ΕΞ.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε, για λόγους ασφαλείας, να απαγορεύσει μια προγραμματισμένη διαδήλωση που επρόκειτο να γίνει αύριο έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας στο Όσλο.

Η εφημερίδα Verdens Gang έγραψε νωρίτερα ότι μια ομάδα αντιισλαμιστών ακτιβιστών σχεδίαζε να κάψει το Κοράνι στην κινητοποίηση αυτή, όπως έγινε σε παρόμοιες διαδηλώσεις τον περασμένο μήνα στη Σουηδία και τη Δανία.

«Η αστυνομία τονίζει ότι το κάψιμο του Κορανίου είναι μια νόμιμη πολιτική δήλωση στη Νορβηγία, όμως αυτή η κινητοποίηση δεν μπορεί να γίνει για λόγους ασφαλείας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Επιθεωρητής Μάρτιν Στραντ.

Το πρωί, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρεσβευτή της Νορβηγίας και του ζήτησε να ακυρωθεί η άδεια που είχαν χορηγήσει οι αρχές στο Όσλο για την πραγματοποίηση της διαδήλωσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας επιβεβαίωσε ότι η Άγκυρα έθεσε το θέμα της κινητοποίησης αυτής. «Ο πρεσβευτής μας παρέπεμψε (τις τουρκικές αρχές) στο συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης στη Νορβηγία και πρόσθεσε ότι η νορβηγική κυβέρνηση ούτε στηρίζει, ούτε εμπλέκεται με την σχεδιαζόμενη διαδήλωση», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η αστυνομία του Όσλο πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για τις σχεδιαζόμενες κινητοποιήσεις και μπορεί να τις απαγορεύσει μόνο εάν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους πολίτες.

