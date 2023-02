Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό

Τι είπε για το «καλάθι του νοικοκυριού», την «κάρτα αγορών» και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για την πάταξη της αισχροκέρδειας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και απαντώντας στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου και της Κάτιας Μακρή, τόνισε με έμφαση ότι αυτή τη στιγμή, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Στη συνέχεια εξήρε την σπουδαιότητα του «καλαθιού του νοικοκυριού» στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, τονίζοντας για τα προϊόντα που βρίσκονται σε αυτό, οι τιμές όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί, αλλά μεσοσταθμικά από την πρώτη εβδομάδα που εφαρμόστηκε, έχουν μειωθεί σε ποσοστό 16%.

Σχολιάζοντας τη δυσπιστία των πολιτών σχετικά με το «καλάθι του νοικοκυριού», όπως αποτυπώθηκε και στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Marc για τον ΑΝΤ1 που προβλήθηκε λίγη ώρα νωρίτερα στο δελτίο, απάντησε ότι οι αγορές μέσα από το «καλάθι του νοικοκυριού» έχουν διπλασιαστεί από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας του.

Ερωτηθείς για την αισχροκέρδεια, παραδέχθηκε ότι αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, αναφέροντας ότι στους ελέγχους που πραγματοποιούνται φαινόμενα αισχροκέρδειας εντοπίζονται σε ποσοστό 6-8%. Συμπλήρωσε όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 4.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 3 εκ. ευρώ.

Ο κ. Παπαθανάσης αποδέχθηκε ότι η ακρίβεια αποτελεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βάλει ανάχωμα στην επέλαση της ακρίβειας, με σειρά μέτρων, όπως η «κάρτα αγορών» που θα κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες.

