ΗΠΑ: Θρίλερ με κινέζικο “κατασκοπευτικό μπαλκόνι” πάνω από στρατιωτικές βάσεις (εικόνες)

Εντοπίστηκε «ύποπτο κινεζικό αερόστατο» επιτήρησης πάνω από τις ΗΠΑ και και τον Καναδά. Τι λέει το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Σε θρίλερ εξελίσσεται το θέμα με ένα «ύποπτο κινεζικό αερόστατο» επιτήρησης πάνω από τις ΗΠΑ και και τον Καναδά.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν ένα «ύποπτο κινεζικό αερόστατο επιτήρησης» σε μεγάλο υψόμετρο πάνω από τις ηπειρωτική χώρα, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος αξιωματούχος.

Το Πεντάγωνο παρακολουθεί το αερόστατο εδώ και αρκετές ημέρες καθώς περνούσε πάνω από τις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχηγείου του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, στρατηγός Πάτρικ Ράιντερ.

«Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το αερόστατο παρακολούθησης σε μεγάλο υψόμετρο ανήκει στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας. «Περιπτώσεις αυτής της δραστηριότητας έχουν παρατηρηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια».

«Το αερόστατο ταξιδεύει αυτή τη στιγμή σε υψόμετρο πολύ πάνω από την εμπορική εναέρια κυκλοφορία και δεν αποτελεί στρατιωτική ή φυσική απειλή για τους ανθρώπους στο έδαφος», είπε ο Ράιντερ, προσθέτοντας ότι ο αμερικανικός στρατός αποφάσισε να μην καταρρίψει το «κατασκοπευτικό μπαλόνι» πάνω από τη Μοντάνα, λόγω του πιθανού κινδύνου από τα συντρίμμια που θα έπεφταν στη περιοχή.

Ενώ η τρέχουσα διαδρομή πτήσης του μπαλονιού το μεταφέρει σε «έναν αριθμό ευαίσθητων τοποθεσιών», ο αξιωματούχος είπε ότι δεν παρουσιάζει σημαντικό κίνδυνο συλλογής πληροφοριών. Το μπαλόνι εκτιμάται ότι έχει «περιορισμένη προσθετική αξία» από την άποψη της συλλογής πληροφοριών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για τις κινεζικές προσπάθειες κατασκοπείας και η παρουσία του μπαλονιού στις ΗΠΑ έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να αναμένεται να ταξιδέψει στο Πεκίνο τις επόμενες ημέρες.

