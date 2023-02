Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Μόντριτς και Μπενζεμά παραμένουν

Σε ανανέωση των συμβολαίων τους προχωρούν οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Λούκα Μόντριτς απάντησε αρνητικά στην Αλ Νασρ και θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στην Ισπανία. Το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο, αλλά ο 37χρονος Κροάτης σταρ δεν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η συνεργασία του με τη «Βασίλισσα» θα παραταθεί για μια σεζόν, όπως απαιτεί η πολιτική των «μερένγκες» και ειδικά από τη στιγμή που ο Κροάτης μέσος παραμένει αποτελεσματικός.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει καταθέσει στον Μόντριτς πρόταση για το καλοκαίρι για συμβόλαιο 2,5 ετών και συνολικών αποδοχών 40 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα, αλλά σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» ο νικητής της Χρυσής Μπάλας το 2018 έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στη Ρεάλ για μια ακόμη σεζόν. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του και στη συνέχεια η διοίκηση θα επεκτείνει και το συμβόλαιο του Καρίμ Μπενζεμά.

