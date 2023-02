Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Πήγε επισκεπτήριο και έφυγε με χειροπέδες

Επισκέπτης πήγε να δει κρατούμενο με "δωράκι" ναρκωτικά. Πού τα εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Σε μία σύλληψη για απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλλού προχώρησε το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την είσοδο και την παραλαβή κρατουμένων εντοπίστηκαν τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες συνολικού βάρους 83 γραμμαρίων χασίς στον χώρο υποδοχής.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου επισκεπτηρίου, στο εσωτερικό δύο μπουφάν, που μετέφερε επισκέπτης και προορίζονταν για αλλοδαπό κρατούμενο, συσκευασίες ναρκωτικών, πιθανόν ηρωϊνης, συνολικού βάρους 112,5 γραμμαρίων.

Οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν, ενώ διενεργείται προανάκριση.

