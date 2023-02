Κόσμος

Σοϊλού σε πρέσβη των ΗΠΑ: Πάρε τα βρώμικα χέρια σου από την Τουρκία

Πρωτοφανής και αδιανόητη επίθεση από τον Τούρκο ΥΠ.ΕΣ στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Πρωτοφανείς δηλώσεις από τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, που στρέφει τα πυρά του για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατά των ΗΠΑ.

«Κάθε πρέσβης των ΗΠΑ που έρχεται στην Τουρκία έχει την αγωνία το πώς θα κάνει πραξικόπημα ή θα βάλει κάποιους να κάνουν πραξικόπημα. Αυτή είναι βασική ατυχία της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνέχισε, «Από εδώ απευθύνομαι στον πρέσβη των ΗΠΑ. Ξέρω καλά ποιους δημοσιογράφους βάζεις να γράφουν. Να αποσύρεις τα βρώμικα σου χέρια πάνω από την Τουρκία! Το ξαναλέω. Να αποσύρεις τα βρώμικα σου χέρια πάνω από την Τουρκία», σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Νωρίτερα, πυρά κατά των δυτικών χωρών εξαπέλυσε ο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την απόφασή τους να κλείσουν τα προξενεία της Κωνσταντινούπολης για λόγους ασφαλείας, καταφεύγοντας σε συνωμοσιολογία.

