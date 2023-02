Αθλητικά

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: “Μάγκας” Πειραιώτης… και τουρκοφάγος

Μετά την Φενέρμπαχτσε, ήρθε και η σειρά των πρωταθλητών Ευρώπης να «προσκυνήσουν» την ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει... φωτιά τις τελευταίες εβδομάδες και η Αναντολού Εφές προστέθηκε στα θύματα των «πυρομανών» παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν την περυσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης με 76-70 στο ΣΕΦ και παρέμειναν για τέταρτη συνεχή αγωνιστική στην κορυφή της Ευρωλίγκας.

Με «άσο» στο μανίκι του τεχνικού επιτελείου τον Μιχάλη Λούντζη και τον Σάσα Βεζένκοφ να δίνει την ηρεμία στο σκορ όποτε χρειαζόταν, η πειραϊκή ομάδα νίκησε την Εφές με 76-70 στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, σημείωσε την 16η νίκη στη φετινή διοργάνωση και συνεχίζει στην πρώτη θέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίας υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Ταυτόχρονα, άφησε ένα βήμα πίσω το τουρκικό συγκρότημα που πασχίζει για να μπει στην οκτάδα, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί στο 11-12.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 41-31, 59, 52, 76-70

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίζικ, Πέρεθ, Νέντοβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Κάναν 1, Λούντζης 13 (3), Λαρεντζάκης 5 (1), Φαλ 10, Βεζένκοβ 23 (4), Παπανικολάου 6 (1), Μπόλομποϊ 2, Μπλακ 4, ΜακΚίσικ 10.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 10 (2), Μπομπουά 10 (2), Σίνγκλετον, Μπράιαντ 10 (1), Γκαζί, Κλάιμπερν 8, Πλάις, Μίτσιτς 10, Εμπαγέ 4, Ζίζιτς 9, Ντάνστον 9.

