Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για “Μπάρμπαρα”: Επικαιροποίηση για τα καιρικά φαινόμενα

Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Πού και πότε θα το στρώσει. Νέα σύσκεψη το μεσημέρι στην Πολιτική Προστασία.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 03-02-2023/13:00 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα,

Ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ (BARBARA) στη χώρα μας από την Κυριακή (05/02/2023). Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο ισχυρός παγετός, οι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, καθώς και οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά:

Χιονοπτώσεις

Α) Την Κυριακή (05/02/2023) θα επηρεαστούν με χιονοπτώσεις

1. Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα νησιά του βορείου Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι η Θράκη και η Χαλκιδική.

2. Πριν από το μεσημέρι οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν νοτιότερα, θα ενταθούν και θα επηρεάσουν τις Σποράδες, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, ιδιαίτερα τη Βοιωτία και την Αττική. Οι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και στα πεδινά αυτών των περιοχών.

3. Από το απόγευμα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά - ημιορεινά κυρίως των κεντρικών και βόρειων Κυκλάδων καθώς και της Κρήτης. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά περιόδους πυκνές.

4. Καταιγίδες χιονιού θα εκδηλωθούν κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

Β) Τη Δευτέρα (06/02/2023) κατά περιόδους πυκνές χιονοπτώσεις θα εξακολουθήσουν να σημειώνονται στα νησιά του βορείου Αιγαίου, στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Γ) Ειδικά για την Αττική, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από την Κυριακή (05/02/2023) αρχικά στα ανατολικά και τα βόρεια, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος του νομού ενώ από το απόγευμα θα ενταθούν και θα χιονίσει και σε πεδινές περιοχές. Οι χιονοπτώσεις θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, από τη Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν εκ νέου σε όλο το νομό.

Δ) Την Τρίτη (07/02/2023) οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στην ανατολική Ελλάδα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα (προσήνεμες περιοχές) καθώς επίσης στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με μικρότερη όμως ένταση.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Από την Κυριακή (05/02/2023) αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, της τάξεως των 8 με 10 βαθμών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση ισχυρού παγετού κυρίως στα ηπειρωτικά, ο οποίος θα είναι κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ολικός (καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αρνητικές θερμοκρασίες).

Θυελλώδεις Άνεμοι

Από την Κυριακή (05/02/2023) το μεσημέρι θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη, οι οποίοι από το απόγευμα της Κυριακής στο Ιόνιο και από την Τρίτη (07/02/2023) στο Αιγαίο, σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της κακοκαιρίας θα υπάρχουν στην ανάλυση της καιρικής κατάστασης, καθώς επίσης στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr) και το λογαριασμό της στο twitter (@EMY_HNMS). Επισημαίνεται ότι τα έκτακτα δελτία επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά δωδεκάωρο.

Νέα σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία

Σημειώνεται ότι νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι (04.02.2023) με τη συμμετοχή του προέδρου της ΚΕΔΕ, εκπροσώπων των Περιφερειών και παραχωρησιουχών αυτοκινητοδρόμων που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα».

