ΑΕΚ: Αλμέιδα και 8 παίκτες σπάζουν ρεκόρ

Ποιο φαίνεται να είναι το «μυστικό της επιτυχίας» για την ομάδα του δικέφαλου. Ποιοι παίκτες ετοιμάζονται να σπάσουν ρεκόρ, ενώ και ο Αλμέιδα καταγράφει μια μοναδική χρονιά στην καριέρα του.

Η ΑΕΚ οδεύει ολοταχώς προς μια θριαμβευτική σεζόν σε πρωτάθλημα και κύπελλο, κόντρα στα προγνωστικά και πέρα από την ποδοσφαιρική λογική.

Μια ομάδα εντελώς καινούρια, με νέο προπονητή, πολλά νέα στελέχη στο τεχνικό team και μία ενδεκάδα ποδοσφαιριστών που τέτοια μέρα πριν από δύο χρόνια δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους (!), λογικά θέλει αρκετό διάστημα για να μονταριστεί, να βρει «χημεία» και να φέρει αποτελέσματα.

Όμως η ΑΕΚ της περιόδου 2022/23 –εφόσον τελικά τα καταφέρει- θα μείνει στα χρονικά ως η ομάδα που δημιουργήθηκε και παρουσίασε θεαματικό και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο, πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη.

Για να συμβεί αυτό, δύο θεμελιώδεις παράγοντες έπαιξαν ρόλο. O πρώτος, είναι σίγουρα η «OPAP Arena» με τον κόσμο να δίνει έξτρα ώθηση στην ομάδα, η οποία μετράει 11 συνεχείς εντός έδρας νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο δεύτερος και πιο σημαντικός είναι ότι πολλά μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή της, πραγματοποιούν (ή οδεύουν προς) την καλύτερη σεζόν της καριέρας τους! Και όταν από ένα σύνολο 16-17 ποδοσφαιριστών που αποτελούν το βασικό rotation, οι μισοί έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και σπάνε τα ατομικά τους ρεκόρ, τότε η επιτυχία είναι εγγυημένη!

Ας δούμε τους οκτώ ποδοσφαιριστές που πραγματοποιούν εκπληκτική σεζόν και έχουν ήδη καταρρίψει ή θα καταρρίψουν άμεσα τα ατομικά τους ρεκόρ (οι αριθμοί αφορούν μόνο το πρωτάθλημα):

Γιώργος Αθανασιάδης : Πάει για ρεκόρ με 10 clean sheets σε 14 ματς. Είχε 13 πέρσι με τη Σερίφ Τιρασπόλ, μόνιμη πρωταθλήτρια Μολδαβίας

Λάζαρος Ρότα : Με 1350 λεπτά και 17 συμμετοχές στις πρώτες 20 αγωνιστικές, πιθανότατα θα κάνει ρεκόρ και στις δύο κατηγορίες. Η καλύτερή του χρονιά ήταν 24 συμμετοχές με τη Φορτούνα Σιτάρντ το 2020/21 και 1842 λεπτά με τη Μιχαλόβτσε στην Τσεχία το 2018/19. Χρειάζεται ακόμα 7 συμμετοχές ή (και) 453 λεπτά.

Αρόλντ Μουκουντί: Ηγείται άμυνας η οποία έχει δεχτεί 9 γκολ σε 20 ματς. Εντυπωσιακή αλλαγή δεδομένων για έναν ποδοσφαιριστή οι ομάδες του οποίου δέχονταν πάντα από 45 και πάνω! Αποκτήθηκε από τη Σεντ Ετιέν που έφαγε 77 γκολ στην περσινή σεζόν.

Ομπερλίν Πινέδα : με 7 γκολ στις πρώτες 20 αγωνιστικές έχει ήδη κάνει ρεκόρ καριέρας, αφού την ίδια επίδοση είχε πετύχει σε ηλικία 19 ετών, τη σεζόν 2015/16, σε 34 ματς στα πρωταθλήματα (Απερτούρα, Κλαουσούρα) του Μεξικού

Νόρντιν Άμραμπατ : Με 5 γκολ και 4 ασίστ σε 18 ματς, διανύει την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στην Ευρώπη, μετά το μακρινό 2007/2008. Τότε σε ηλικία μόλις 20 ετών, είχε 10 γκολ και 7 ασίστ με την Φένλο σε 33 ματς στην Ολλανδία. Επίσης, πριν από 8 χρόνια (2014/15) είχε 6 γκολ, 6 ασίστ σε 31 ματς με την Οβιέδο στη Λα Λίγκα

Λιβάι Γκαρσία: Υπεδιπλασιασμός της παραγωγικότητάς του με 10 γκολ, ενώ μέχρι τώρα η καλύτερη επίδοσή του ήταν τα 4, τις δύο προηγούμενες χρονιές του με την ΑΕΚ. Γενικά, πριν από την εφετινή σεζόν είχε πετύχει 16 γκολ σε 119 ματς πρωταθλήματος σε επτά χρόνια καριέρας και εφέτος έχει 10 σε 19 αγώνες μέσα σε 6 μήνες!

Σέρχιο Αραούχο : Ρεκόρ καριέρας στις ασίστ με 8, ισοφαρίζοντας εκείνη την ξέφρενη σεζόν του με τη Λας Πάλμας το 2014/2015 όταν είχε και 23 γκολ σε 39 ματς στην Β΄ κατηγορία της Ισπανίας. Σε επίπεδο Α΄ εθνικής, όμως, αυτό είναι ρεκόρ, ενώ οδεύει ολοταχώς και στην πιο «γεμάτη» σεζόν του: έχει 20 ματς και 1612 λεπτά, ενώ η πληρέστερη ήταν το 2015/16 (επίσης Λας Πάλμας) με 30 συμμετοχές και 1819 λεπτά στη La Liga.

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς: Τα πέντε γκολ του είναι τα περισσότερα απ΄όσα έχει πετύχει αθροιστικά τα τελευταία επτά χρόνια! Όμως τη σεζόν 2013/2014 είχε 11 με τη Βοϊβοντίνα, όταν αγωνιζόταν ως αριστερός winger. Στις ασίστ (4) θέλει ακόμα δύο για να καταρρίψει την επίδοση του 2018 (5) όταν αγωνιζόταν στην Άιντραχτ.

Απίστευτη χρονιά και για τον Αλμέιδα

Μέχρι τώρα ο Ματίας Αλμέιδα καταγράφει έναν πολύ μεγάλο ατομικό ρεκόρ σε ποσοστό νικών και αν το διατηρήσει έως το τέλος, η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλήτρια. Ο Αργεντινός τεχνικός έχει 15 νίκες σε 20 αγώνες δηλαδή ποσοστό 75%. Τεράστια η διαφορά με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα στα οποία έχει εργαστεί.

Αναλυτικά:

ΑΕΚ, Ελλάδα Super League 15/20 (75%)

Σαν Χοσέ, ΗΠΑ MLS 29/95 (30%)

Μπάνφιλντ και Ρίβερ Πλέιτ, Αργεντινή Primera National 25/47 (53%)

Σίβας, Μεξικό Clausura 17/51 (33%)

Σίβας, Μεξικό Apertura 16/43 (37%)

