Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου - Πλεύρης: Οι δράσεις για πρόληψη και θεραπεία (βίντεο)

Επίσκεψη του Θάνου Πλεύρη στο Νοσοκομείο "Άγιος Σάββας" με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου. Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας κατά του καρκίνου.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε σήμερα, 4 Φεβρουαρίου 2023, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, μαζί με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, το Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας".

Ο Υπουργός και η Γενική Γραμματέας συναντήθηκαν με τη διοίκηση, τους γιατρούς, αλλά και εκπροσώπους της Νοσηλευτικής, Ιατρικής και Διοικητικής υπηρεσίας και των Κλινικών. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό ευχαρίστησαν τον Υπουργό Υγείας για την επίσκεψη του.

Όπως υπογράμμισε ο Υπουργος Υγείας Θάνος Πλεύρης "η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή επένδυσε στην πρόληψη και συνεχίζουμε τις δράσεις για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη φροντίδα των πολιτών. Ήδη άνω των 5.200 γυναικών έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα και ξεκινούν άμεσα τις θεραπείες τους. Η πρόληψη σώζει. Η χώρα μας πλέον διαθέτει οργανωμένα Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου και για πρώτη η Πολιτεία προσεγγίζει τους πολίτες για να κάνουν τις βασικές εξετάσεις ώστε αν υπάρχει κάτι να εντοπιστεί".

Δράσεις του Υπουργείου Υγείας που υλοποιούνται και έργα που έχουν δρομολογηθεί κατά του καρκίνου:

Πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού. Ήδη έχουν γίνει περίπου 85.000 μαστογραφίες και περίπου 5.200 γυναίκες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα σε πρώιμο στάδιο.

Πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων παχέος εντέρου

Πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων καρκίνου της μήτρας

Μείωση του καπνίσματος μέσω αντικαπνιστικού νόμου και δράσεων για τη διακοπή του καπνίσματος.

Εμβολιασμός HPV και στα αγόρια

Καινοτόμες θεραπείες με ενίσχυση των κλινικών δοκιμών στα φάρμακα

Ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω του προσωπικού γιατρού που θα παρακολουθεί την υγεία του πολίτη για έγκαιρη διάγνωση

Οργανωμένο πλαίσιο για την κατ οίκον νοσηλεία για ογκολογικούς ασθενείς

Ανακουφιστική Φροντίδα για πρώτη φορά στη χώρα μας

Υποδομές για την υποστήριξη του σχεδίου κατά του καρκίνου στα Νοσοκομεία της Χώρας

Ανέγερση Νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη και μεταστέγαση του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου.

Ανέγερση νέου κτιρίου για την επέκταση της Ογκολογικής Κλινικής και την ένταξη του Νέου Κέντρου Ακτινοθεραπείας συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «H Σωτηρία»

Προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

Κατασκευή του κτιρίου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

Δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο Γ’ κτήριο των κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης

Λειτουργεί Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στην Θεσσαλονίκης Δωρεά του Κοινωφελούς Ίδρυματος Ιωάννη Σ. Λάτση.