Basket League: Ο Άρης έβαλε... φρένο στην ΑΕΚ

"Φρένο" στο σερί νικών της ΑΕΚ έβαλε ο Άρης, που...συνήλφθε από την ήτταν του από τον Ολυμπιακό.

Με ενέργεια, ομαδικό πνεύμα και επιθετικό πλουραλισμό, ο Αρης επικράτησε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για τη 15η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, επί της ΑΕΚ, με 74-64. Αποτέλεσμα με το οποίο επέστρεψε σε νίκη, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα, στο ΣΕΦ, από τον Ολυμπιακό και έβαλε... φρένο στην Ενωση, που μετρούσε σερί τριών νικών (σ.σ. απέναντι σε Καρδίτσα, Απόλλων Πατρών, Περιστέρι).

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Σεβέζ Γκούντγκουϊ, ο οποίος τελείωσε το ματς με νταμπλ-νταμπλ (16π., 19 ριμπάουντ, 1κλ). Καταλυτικοί με την παρουσία τους ήταν, ακόμη, οι Τζέι Ντι Νότε (14π., 6 ριμπ., 4 ασ., 2 κλ.), Ομηρος Νετζήπογλου (14π., με 4/4 τρίποντα), Τζο Χέιγκινς (12π., 4 ριμπ., 7 ασ., 4 κλ.).

Στοίχισαν τα πολλά λάθη (18) στην Ενωση, για την οποία πάλεψαν περισσότερο οι Ακιλ Μίτσελ (15π., 10 ριμπ., 2 ασ.), Αζάια Μάιλς (14π.).

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 39-35, 58-51, 74-64

Με εκτελεστή τον Νετζήπογλου από τα 6.75 (3/3) και τους Χέιγκινς, Νότε, Χόρκλερ να στηρίζουν το έργο του, ο Αρης πήρε από νωρίς τα ηνία στο σκορ. Προηγήθηκε στο 4’ με 10-2, διαφορά που στο 9’ ανέβασε στο +13 (23-10) και διατήρησε -στο ίδιο περίπου επίπεδο- μέχρι το 13’ (33-23). Χρονικό σημείο στο οποίο η ΑΕΚ, επενδύοντας σε άμυνα ζώνης και έχοντας βασικό εκφραστή τον Μάιλς, έτρεξε σερί 12-4 και πλησίασε, λίγο πριν φύγουν οι ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, στο καλάθι (37-35).

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τους Γκούντγουϊν, Νότε, Νετζήπογλου, να βάζουν εύκολα την μπάλα στο καλάθι, οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν εκ νέου στο +9 (46-37). Η Ενωση , με κινητήριους μοχλούς τους Μάιλς, Μίτσελ, πλησίασε στους δύο πόντους στο 27’ (51-49), ο Αρης, όμως, δεν αποσυντονίστηκε και με... δράστες τους Χέιγκινς, Μήτρου-Λονγκ, εκμεταλλευόμενος, παράλληλα, τα αβίαστα λάθη της ΑΕΚ, έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +7 (58-51). Απόσταση που στο 36’ πήγε στο +12 (70-58), βάζοντας, ουσιαστικά, το... νερό στο αυλάκι, για τη νίκη, για τους γηπεδούχους.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τζιοπάνος, Καρπάνος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ 8 (1), Γκούντγουϊν 16, Νότε 14 (2), Νετζήπογλου 14 (4), Χέιγκινς 12 (2), Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Τολιόπουλος 1, Σχίζας, Φίλλιος, Χρηστίδης 2

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φρέιζερ, Φλιώνης 6 (2), Γιάνκοβιτς 2, Μάιλς 14 (2), Μίτσελ 15 , Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος, ΜακΓκρίφ 6, Γόντικας 4, Παπαδάκης 2, Ουίλιαμς 9 (1), Στρέλνιεκς 6 (2)

