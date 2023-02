Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Αττική: Κλειστά μαγαζιά και απαγόρευση delivery σε πολλές περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές δεν θα ανοίξουν την Δευτέρα τα καταστήματα, λόγω της κακοκαιρίας. Τι αναφέρεται σε απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης και της Γ.Γ. Εμπορίου και Καταναλωτή.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: "ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι, σε ολόκληρη τη βόρεια και βορειοανατολική Αττική, συμπεριλαμβανόμενων των βορείων προαστίων της Αθήνας, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων που αναμένονται.

Το μέετρο θα ισχύσει για :

Άγιο Στέφανο,

Άγιο Στέφανο, Άνοιξη,

Σταμάτα,

Δροσιά,

Κηφισιά,

Εκάλη,

Θρακομακεδόνες,

Λυκόβρυση,

Κεφαλάρι,

Αγία Παρασκευή,

Αχαρνές,

Μαρούσι,

Πεντέλη,

Νέα Ερυθραία,

Βαρυμπόμπη,

Τατόι,

Πεύκη,

Ηράκλειο,

Χολαργό,

Ολυμπιακό Χωριό,

Παπάγου,

Φιλοθέη,

Ψυχικό,

Βριλήσσια,

Χαλάνδρι,

Μεταμόρφωση,

Νέα Ιωνία,

Μελίσσια,

Γέρακα,

Παλλήνη,

Σπάτα,

Κορωπί και

Μαρκόπουλο

Αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση άμεσων και επειγουσών αναγκών του καταναλωτικού κοινού κατ’ εξαίρεση θα μπορούν να λειτουργούν μέχρι ώρα 18.00 της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2023: τα φαρμακεία, τα καταστήματα τροφίμων και supermarket, τα πρατήρια καυσίμων και τα καταστήματα πώλησης εργαλείων και αλυσίδων χιονιού για τα οχήματα.

Παράλληλα, απαγορεύεται από ώρα 18.00 της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2023 η μεταφορά και η πώληση αγαθών μέσω υπηρεσιών delivery ή courier, στις ίδιες περιοχές.

Παρακαλούνται οι πολίτες να προσέρχονται στα καταστήματα που θα παραμείνουν κατ’ εξαίρεση ανοικτά με ιδιαίτερη προσοχή και μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο".

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Αττική: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, που χρειάζονται αλυσίδες

NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετράει μέρες για το ρεκόρ

Λέρος - Ναυάγιο: Πνίγηκαν παιδί και γυναίκα