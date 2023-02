Πολιτική

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες φέρεται να πυροβόλησαν Ελληνοκύπριο

Το περιστατικό συνέβ η στη νεκρή ζώνη, ότανΤούρκοι στρατιώτες φέρεται να πυροβόλησαν κατά Ελληνοκύπριων.

Στο Νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι διακομίσθηκε Ελληνοκύπριος το απόγευμα της Κυριακής.

Μιλώντας στο SigmaLive, ο Κοινοτάρχης της Ποταμιάς Ιωάννης Μηνά επιβεβαίωσε το περιστατικό και σημείωσε ότι ο Ελληνοκύπριος δέχτηκε διαμπερές τραύμα στον ώμο και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για πολίτη ο οποίος μαζί με άλλους μάζευε αγρέλια εντός της νεκράς ζώνης σε σημείο που δεν φυλάσσεται από την Εθνική Φρουρά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες τα 3 άτομα βρίσκονταν με αυτοκίνητο μέσα σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού. Κάποια στιγμή διέφυγαν κατά πολύ κατά μήκος της πράσινης γραμμής με αποτέλεσμα να τους πλησιάσει ένα όχημα του κατοχικού στρατού με την συνοδεία ενός λευκού πολιτικού οχήματος.

Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, οι Ελληνοκύπριοι άρχισαν να οπισθοχωρούν και στην συνέχεια οι Τούρκοι άρχισαν να ρίχνουν ριπές.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας άνδρας στον ώμο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λευκωσίας.

