Ιωνικός - ΠΑΟΚ: νίκη “θρίλερ” για τους Νικαιώτες

Με ένα τρίποντο στην εκπνοή του χρόνου ο Ιώνικός "έκλεψε" τη νίκη από τον ΠΑΟΚ.

Με τον Ντιέγκο Κάπελαν να ευστοχεί από τα 6,75 στα 6΄΄ για τη λήξη, ο Ιωνικός πέτυχε την ανατροπή και έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του στη Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Νικαιώτες υπερασπίστηκαν την έδρα τους με το τελικό 74-71, απέναντι στον ΠΑΟΚ, για την 15η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 4-11 και υποχρεώνοντας τους Θεσσαλονικείς στην έβδομη ήττα τους.

Μετά την... ψυχρολουσία που δέχθηκε στο 6΄, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το εις βάρος του 18-5, ο ΠΑΟΚ ενεργοποίησε άμυνα και επίθεση και με επιμέρους σκορ 7-15 επέστρεψε στο ματς, διαμορφώνοντας το 25-20 στο 10΄. Με τον Πόλεϊ μάλιστα να βρίσκει ρυθμό από τα 6,75 και την άμυνα να περιορίζει τον Ιωνικό στους 13 πόντους μέχρι το ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ πέτυχε την ανατροπή παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +1 (38-39).

Με τον Πόλεϊ να είναι «ζεστός» και στην τρίτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι αύξησαν τη διαφορά στο +8 (43-51) στο 26΄, αλλά Νούνιεζ και Κάπελαν βρήκαν ρυθμό στην περιφέρεια, βοηθώντας τον Ιωνικό να... προσπεράσει και πάλι στο σκορ (54-53 στο 30΄). Οι γηπεδούχοι μάλιστα έδειξαν διάθεση να ελέγχουν τον αγώνα στην τέταρτη περίοδο, όταν ο Κάπελαν διαμόρφωσε με τρίποντο του 70-64 στο ενάμισι λεπτό για τη λήξη. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ απάντησε με σερί 0-7 «αρπάζοντας και πάλι το προβάδισμα στα 18΄΄ (70-71). Σε εκείνο το σημείο μίλησε και πάλι το κρύο αίμα του Κάπελαν, ο οποίος από τα 6,75 έγραψε το 73-71 στα 6΄΄ για τη λήξη, το οποίο αποδείχθηκε χρυσό για τους γηπεδούχους. Ο Ράιλι είχε την ευκαιρία για το σουτ της νίκης από τον ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα βρήκε σίδερο... Το τελικό 74-71 διαμορφώθηκε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, με 1/2 του Σίμονς.

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 38-39, 54-53, 74-71

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Σταματόπουλος, Θεονάς

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Άγγελος Τσίκληρας): Αρσενόπουλος, Μαυροκεφαλίδης 12, Μάντζαρης 5 (1), Χόκινς 9, Λέισι 12 (1), Κάπελαν 16 (4), Νούνιεζ 8, Σίμονς 8 (2), Παρκς 4.

ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης): Φράνκε 22 (3), Ράιλι 3 (1), Πόλι 15 (5), Καμπερίδης 3 (1), Ρένφρο 6, Τσιακμάς, Χαντς 20 (1), Σλαφτσάκης, Κακλαμανάκης 2.

