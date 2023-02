Σεισμός στην Τουρκία - Μητσοτάκης: Στέλνουμε άμεσα βοήθεια

Συλλυπητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού για τον φονικό σεισμό στην Τουρκία.



Την θλίψη του για τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία, εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε θα ενεργοποιηθούν άμεσα πόροι και θα σταλεί βοήθεια στις δυο χώρες.

«Βαθιά θλίψη για την καταστροφικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία. Τα θερμά μας συλλυπητήρια εκφράζουμε στις οικογένειες των θυμάτων και οι σκέψεις μας είναι με όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν. Η Ελλάδα κινητοποιεί τους πόρους της και θα βοηθήσει άμεσα», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Turkiye and Syria. Our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately.